Abril terá cometa raro e chuva de meteoros; veja datas

Meteoro: quatro eventos astronômicos marcam o mês de abril (Redes Sociais/Reprodução)
Redatora
Publicado em 1 de abril de 2026 às 09h05.
O céu de abril terá uma sequência de eventos astronômicos, incluindo microlua, passagem de cometa e chuva de meteoros.
Entre os destaques está o cometa C/2025 R3, que pode ser um dos mais brilhantes do ano, além das Líridas, conhecidas por picos inesperados.
Segundo a Popular Science, o mês também terá uma conjunção entre Lua, Vênus e o aglomerado das Plêiades.
Já nesta quarta-feira, 1º, o mês começa com a chamada Lua Rosa cheia, que neste ano ocorre como microlua — quando o satélite está mais distante da Terra.
Nessa condição, a Lua aparece menor no céu em comparação às superluas. Apesar do nome, a cor permanece a mesma.
O fenômeno pode ser observado por volta das 22h12 (horário de Brasília).
O cometa C/2025 R3 pode ser o mais brilhante visível em 2026.
A melhor data para observação é 17 de abril, quando a ausência de luar favorece a visibilidade. Ainda assim, será necessário o uso de telescópio ou binóculos.
No dia 19 de abril, a Lua crescente aparece próxima de Vênus e das Plêiades, formando um alinhamento visível no céu ocidental.
O fenômeno ocorre perto do horizonte e pode incluir a presença de Júpiter.
Por fim, a chuva de meteoros Líridas ocorre entre os dias 15 e 29 de abril, com pico previsto para o dia 22.
Durante esse período, é possível observar entre 10 e 15 meteoros por hora. O fenômeno, no entanto, é conhecido por apresentar variações, com possibilidade de picos mais intensos.
As condições de observação neste ano tendem a ser favoráveis, sobretudo em locais com pouca poluição luminosa.
Para acompanhar os fenômenos: