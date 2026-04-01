Abril terá cometa raro e chuva de meteoros; veja datas

O céu de abril terá uma sequência de eventos astronômicos, incluindo microlua, passagem de cometa e chuva de meteoros.

Entre os destaques está o cometa C/2025 R3, que pode ser um dos mais brilhantes do ano, além das Líridas, conhecidas por picos inesperados.

Segundo a Popular Science, o mês também terá uma conjunção entre Lua, Vênus e o aglomerado das Plêiades.

Microlua marca início do mês

Já nesta quarta-feira, 1º, o mês começa com a chamada Lua Rosa cheia, que neste ano ocorre como microlua — quando o satélite está mais distante da Terra.

Nessa condição, a Lua aparece menor no céu em comparação às superluas. Apesar do nome, a cor permanece a mesma.

O fenômeno pode ser observado por volta das 22h12 (horário de Brasília).

Cometa C/2025 R3 ganha destaque

O cometa C/2025 R3 pode ser o mais brilhante visível em 2026.

A melhor data para observação é 17 de abril, quando a ausência de luar favorece a visibilidade. Ainda assim, será necessário o uso de telescópio ou binóculos.

Alinhamento com Vênus e Plêiades

No dia 19 de abril, a Lua crescente aparece próxima de Vênus e das Plêiades, formando um alinhamento visível no céu ocidental.

O fenômeno ocorre perto do horizonte e pode incluir a presença de Júpiter.

Chuva de meteoros Líridas atinge o pico

Por fim, a chuva de meteoros Líridas ocorre entre os dias 15 e 29 de abril, com pico previsto para o dia 22.

Durante esse período, é possível observar entre 10 e 15 meteoros por hora. O fenômeno, no entanto, é conhecido por apresentar variações, com possibilidade de picos mais intensos.

As condições de observação neste ano tendem a ser favoráveis, sobretudo em locais com pouca poluição luminosa.

Dicas para observar o céu

Para acompanhar os fenômenos:

Procure locais com pouca poluição luminosa;

Aguarde alguns minutos para adaptação dos olhos à escuridão;

Use binóculos ou telescópio para melhor visualização

Principais eventos do céu em abril