A nova bebida viral do TikTok surpreende pela simplicidade

Na pandemia, foi o café gelado cremoso. Depois, vieram os energéticos com latinhas coloridas e colecionáveis. Quando tudo voltou "ao normal", ganharam força as bebidas prebióticas, seguidas dos shots de imunidade — de vinagre, limão e até cúrcuma — e até o chamado sleepy girl mocktail, que promete ajudar numa boa noite de sono com poucos goles.

Não é exagero dizer que o TikTok virou um "hub" de bebidas virais, em que receitas simples escalam em popularidade ao serem testadas por milhões de usuários. Algumas delas vão além do consumo momentâneo e se tornam partes quase sagradas de rituais de autocuidado.

Agora, a bebida viral da vez é a mais simples dos últimos tempos: água. Mais especificamente, morna, tomada todos os dias em jejum, antes do café da manhã. A tendência foi importada diretamente da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), que também caiu na graça do público e virou um tema que angaria milhões de visualizações.

Nas redes, os usuários afirmam que o ritual melhora a digestão, reduz o inchaço, ajuda na perda de peso, melhora a pele e até "desintoxica" o corpo. Mas, afinal, o que a ciência diz sobre isso? Veja o que apontam os especialistas entrevistados pelo New York Times.

Influência da medicina tradicional

Além da MTC, o hábito de beber água morna em jejum é muito comum no ayurveda — um sistema médico holístico da Índia. Segundo Jeff Gould, acupunturista da Johns Hopkins Medicine treinado em MTC, acredita-se nessas tradições que alimentos e bebidas frios podem prejudicar a digestão e causar a desconfortos gastrointestinais.

As evidências científicas ainda são poucas, mas existem. Um estudo de 2016 analisou 60 pacientes que fizeram cirurgia de vesícula biliar e constatou que os que beberam água morna após o procedimento eliminaram gases mais cedo do que aqueles que não beberam. Porém, a água não acelerou a primeira evacuação — pesquisas sugerem que o café pode ser mais eficaz nesse aspecto.

Alguns estudos menores também indicam que bebidas frias podem fazer com que o estômago esvazie seu conteúdo mais lentamente. Ainda assim, os especialistas dizem que as evidências são limitadas. Para a gastroenterologista Linda A. Lee, da Northwell Health, ainda não está claro se essa diferença realmente afeta a forma como as pessoas se sentem.

O que pode explicar os efeitos

Do ponto de vista fisiológico, beber água ao acordar — independentemente da temperatura — pode estimular o funcionamento do sistema digestivo.

Segundo Lisa Ganjhu, gastroenterologista da NYU Langone Health, a digestão desacelera durante o sono. Quando você come ou bebe algo pela manhã, o corpo desencadeia ondas de contração e relaxamento nos músculos do esôfago, estômago e intestinos. "Basicamente está dizendo a todos: 'Ok, levantem. Temos que começar a nos mexer'", explicou.

A gastroenterologista Folasade May, professora associada de medicina na Universidade da Califórnia em Los Angeles, afirma que pacientes relatam evacuar com mais facilidade depois de beber água morna, muitas vezes com limão, logo ao acordar. Ainda assim, ela diz que a temperatura pode não ser o fator-chave.

Seja estimulado por água, café, suco ou comida, qualquer movimento do trato gastrointestinal move não apenas as fezes, mas também os gases, disse May, o que pode o paciente se sentir "menos distendido e inchado".

Nas redes sociais, um dos argumentos mais populares é o suposto efeito "detox" da água quente, que ajudaria na perda de peso. Segundo Kristen Smith, nutricionista e porta-voz da Academy of Nutrition and Dietetics, a água não remove toxinas do corpo — quem faz isso é o fígado e os rins.

Quanto à perda de peso, alguns usuários podem notar uma redução temporária na balança após uma evacuação, explicou Ganjhu. Por outro lado, se a água quente estiver substituindo bebidas açucaradas e calóricas, é claro que ela vai contribuir para o emagrecimento, acrescentou May.

O principal benefício pode ser mais simples

"É possível que o principal benefício de beber água morna pela manhã seja simplesmente a hidratação", disse Smith. Ela afirma que beber água logo pela manhã ajuda a repor líquidos após horas de sono, quando o corpo passa por um período natural de leve desidratação.

Com o tempo, manter uma boa hidratação também pode facilitar o trânsito intestinal, já que as fezes se tornam mais macias e fáceis de eliminar, mantendo a regularidade do intestino e reduzindo o inchaço.

No fim das contas, a tendência da água quente pode apenas reforçar algo simples, disse May. "A água é realmente muito boa para você de todas as formas", afirmou.