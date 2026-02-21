Bebidas açucaradas aumentam risco de ansiedade em jovens, diz estudo

O consumo de bebidas com alto teor de açúcar pode estar associado a sintomas de ansiedade em jovens, segundo uma revisão conduzida por pesquisadores da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido.

De acordo com o estudo, a ingestão frequente dessas bebidas pode aumentar em 34% o risco do transtorno entre adolescentes. As conclusões foram publicadas na revista Human Nutrition and Dietetics.

Para investigar a relação, os autores analisaram nove estudos. Em sete deles, houve associação positiva importante entre o consumo de bebidas açucaradas e sintomas de ansiedade em adolescentes.

A coautora Chloe Casey, PhD, professora de Nutrição na Universidade de Bournemouth, afirmou ao Healthline que políticas públicas de saúde costumam abordar os efeitos dessas bebidas no "físico", com questões sobre estética e o desenvolvimento de doenças, por exemplo. Mas há pouco desvendado sobre o impacto delas na saúde mental.

"Embora não possamos confirmar nesta fase qual é a causa direta, este estudo identificou uma ligação preocupante entre o consumo de bebidas açucaradas e transtornos de ansiedade em jovens", disse Casey.

"Os transtornos de ansiedade na adolescência aumentaram drasticamente nos últimos anos; por isso, é importante identificar hábitos de vida que podem ser alterados para reduzir o risco de essa tendência continuar", continuou a pesquisadora.

Parte do dia a dia

Mais de 60% dos jovens consomem uma bebida açucarada em um dia típico, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Isso porque a categoria não se limita a refrigerantes: inclui energéticos, leites aromatizados, bebidas de café, chás gelados adoçados e limonadas.

Whitney Linsenmeyer, PhD, nutricionista e porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética, afirmou à Healthline que a conclusão da revisão conversa com evidências anteriores. Ela explica que essas bebidas são consideradas "calorias vazias", por fornecerem energia com baixo valor nutricional.

O que pode explicar a questão da ansiedade é a rápida absorção do açúcar, que favorece picos e quedas de glicose no sangue. Essas oscilações podem intensificar sensações de nervosismo e agitação, segundo Daniel Ganjian, pediatra do Providence Saint John’s Health Center.

"Nossa saúde mental e a alimentação estão muito interligadas. Embora muitas vezes nos concentremos em questões físicas como a obesidade, o que comemos influencia enormemente nosso humor e função cognitiva", disse Ganjian à Healthline.

Os autores ressaltam que a evidência é de associação, não de causalidade. Para Linsenmeyer, pode não ser somente o consumo de bebidas açucaradas que se correlaciona com os sintomas de ansiedade, mas sim o efeito cumulativo dessa ingestão.

"O alto consumo de bebidas açucaradas pode fazer parte de um padrão de estilo de vida mais amplo que inclui sono ruim, dieta de baixa qualidade ou níveis mais elevados de estresse", afirmou Wesley McWhorter, nutricionista e porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética, que não participou do estudo.

A recomendação? Não só evitar as bebidas açucaradas, como também implementar hábitos saudáveis — de sono, exercícios e alimentação — para evitar a ansiedade. "É algo que você consome de vez em quando em uma ocasião especial, mas não algo que você bebe todos os dias", disse Linsenmeyer.