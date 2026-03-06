De olho no bem-estar, Starbucks aposta em novos produtos para ir além do café

A Starbucks quer se tornar a parada da tarde dos seus clientes e, assim, fazer sua estreia no setor de bem-estar. Em janeiro, o CEO Brian Niccol anunciou, durante a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa, que a gigante do café vai ampliar seus investimentos em bebidas enriquecidas com proteínas, energéticos personalizáveis e lanches ricos em fibras.

"Vocês continuarão a nos ver investindo na plataforma de saúde e bem-estar daqui para frente", disse Niccol. "No setor de bebidas, acredito que será essa energia personalizada que pode ser oferecida nas versões sem gás, com gás e misturada, então há um fluxo constante para essa plataforma."

Segundo Niccol, o foco em bem-estar responde a uma mudança no comportamento do consumidor, cada vez mais preocupado com o cuidado com a saúde. Com isso, o novo portfólio inclui bebidas energéticas personalizáveis, disponíveis em versões gaseificadas e não gaseificadas. A empresa também aposta em lanches ricos em proteínas e fibras, pensados para "recarregar as energias" durante o lanche da tarde.

Proteínas já são um sucesso

A estratégia não parte do zero: em setembro de 2025, a Starbucks lançou suas espumas proteicas geladas, que se tornaram um sucesso e ajudaram a encerrar uma queda de vendas que durava sete trimestres consecutivos. Para se ter uma ideia, os resultados do primeiro trimestre da Starbucks impressionaram Wall Street na época, com uma alta de 9% nas ações da rede.

No início de janeiro, a empresa reforçou a linha com dois lançamentos: uma parceria com a Khloud Popcorn — marca de pipoca doce rica em proteínas criada pela empresária e personalidade Khloé Kardashian — e os novos Egg Bites com trufa, cogumelo e queijo Brie.

Segundo Niccol, o desafio agora é ampliar a popularidade dessa linha. "O conhecimento sobre o produto ainda é surpreendentemente baixo, mas as taxas de experimentação e de repetição são realmente ótimas — ou seja, quando alguém experimenta, vemos um alto nível de adesão, e o produto se mostrou altamente eficaz", afirmou.