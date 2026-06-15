Quem precisa de homens? Conheça a espécie de peixe que vive há 100 mil anos sem machos

Nas águas de rios do México e do sul dos Estados Unidos vive um peixe que parece desafiar uma das regras mais conhecidas da evolução. A molly-amazônica (Poecilia formosa) é formada exclusivamente por fêmeas e consegue se reproduzir há cerca de 100 mil anos sem incorporar material genético de machos à sua descendência.

A espécie chama a atenção dos cientistas, uma vez que é capaz de sobreviver há milhares de gerações sem recorrer à reprodução sexual, um processo considerado fundamental para manter a diversidade genética e evitar o acúmulo de mutações prejudiciais.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Ludwig Maximilian de Munique (LMU), na Alemanha, e publicado na revista científica Nature. A descoberta ajuda a explicar como esse pequeno peixe conseguiu prosperar por tanto tempo, revelando mecanismos genéticos que podem preservar a saúde de seu DNA mesmo sem a troca de genes típica da reprodução sexual.

Como a molly-amazônica se reproduz sem machos

Embora conviva com machos de espécies aparentadas, a molly-amazônica não utiliza o material genético masculino para gerar descendentes.

O esperma atua apenas como um gatilho para iniciar o desenvolvimento dos óvulos. Depois disso, não participa da formação do embrião. Como resultado, todas as filhas nascem geneticamente muito semelhantes à mãe.

Esse processo é conhecido como ginegênese e transformou a espécie em um dos maiores enigmas da biologia evolutiva.

Por que a reprodução sem sexo é considerada um problema evolutivo

Segundo a teoria evolutiva tradicional, espécies que abandonam a reprodução sexual tendem a desaparecer ao longo do tempo.

A explicação está na recombinação genética, mecanismo que embaralha o DNA herdado dos pais e gera novas combinações de genes. Essa diversidade ajuda as populações a enfrentar mudanças ambientais, doenças e outros desafios.

Além disso, a reprodução sexual contribui para eliminar mutações prejudiciais que surgem naturalmente durante a cópia do DNA. Sem esse processo, os erros genéticos tendem a se acumular geração após geração, reduzindo gradualmente a viabilidade da espécie.

Por esse motivo, muitos cientistas consideram surpreendente que a molly-amazônica continue existindo após cerca de 100 mil anos.

Um mecanismo de reparo ajuda a proteger o DNA

Pesquisas recentes apontam que parte da resposta pode estar em um mecanismo chamado conversão gênica. Esse processo funciona como um sistema de reparo do DNA. Quando uma sequência genética sofre algum dano, a célula utiliza uma versão saudável do mesmo gene como modelo para corrigir o problema.

A conversão gênica também ocorre em seres humanos e em diversos outros organismos. Na molly-amazônica, porém, os pesquisadores encontraram indícios de que ela acontece com frequência muito maior.

As análises do genoma revelaram que grandes regiões do DNA passam constantemente por esse processo de correção, reduzindo o impacto de mutações potencialmente prejudiciais.

Os cientistas observaram ainda que o mecanismo atua com maior intensidade justamente nas áreas do genoma onde costumam surgir os erros mais danosos.

Origem híbrida pode explicar sucesso da espécie

A história evolutiva da molly-amazônica também pode ter contribuído para sua sobrevivência. Estudos indicam que a espécie surgiu há aproximadamente 100 mil anos a partir do cruzamento entre duas espécies aparentadas de peixes.

Diferentemente do que ocorre com muitos híbridos, essa nova linhagem manteve a capacidade de se reproduzir e deu origem a todas as mollys-amazônicas existentes atualmente.

Os pesquisadores acreditam que essa origem híbrida forneceu uma diversidade genética inicial relativamente elevada. Isso significa que o peixe possui diferentes versões de genes que podem ser utilizadas como modelos durante os processos de reparo do DNA.