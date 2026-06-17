Insetos gigantes: conheça os maiores artrópodes que já existiram na Terra

Muito antes do surgimento dos dinossauros e dos mamíferos modernos, a Terra foi habitada por insetos e artrópodes gigantes que hoje parecem saídos da ficção científica. Alguns possuíam asas com mais de 70 centímetros de envergadura, enquanto outros ultrapassavam dois metros de comprimento e dominavam florestas úmidas há centenas de milhões de anos.

O gigantismo tornou-se especialmente marcante entre alguns artrópodes no período Carbonífero e no Permiano.

O fenômeno foi associado durante décadas aos níveis elevados de oxigênio da atmosfera, mas pesquisas recentes indicam que esse fator, sozinho, não explica as dimensões alcançadas por esses animais.

Arthropleura: o gigante que chegava a 2,5 metros

Embora não fosse um inseto propriamente dito, mas um artrópode aparentado aos atuais piolhos-de-cobra e centopeias, a Arthropleura ocupa o topo desta lista.

A Arthropleura é considerada o maior artrópode terrestre já descoberto. Fósseis indicam que podia atingir cerca de 2,5 metros de comprimento e mais de 50 centímetros de largura.

A espécie viveu entre 344 milhões e 290 milhões de anos atrás em áreas pantanosas cobertas por extensas florestas. Apesar do tamanho impressionante, acredita-se que se alimentasse principalmente de matéria vegetal.

A ausência de grandes vertebrados terrestres e os elevados níveis de oxigênio da época podem ter favorecido seu gigantismo.

Meganeuropsis: o maior inseto voador conhecido

A Meganeuropsis é frequentemente apontada como o maior inseto voador da história.

Pertencente a um grupo extinto chamado Meganisoptera — popularmente conhecido como "grifinhas" (griffinflies) —, ela era parente distante das libélulas modernas, mas não uma libélula propriamente dita. Sua envergadura podia chegar a aproximadamente 75 centímetros.

O animal viveu durante o período Permiano, há cerca de 300 milhões de anos, e era um predador aéreo capaz de capturar outros insetos em pleno voo.

Seu porte era tão impressionante que suas asas abertas tinham largura semelhante à de algumas aves atuais.

Meganeura: a gigante dos céus do Carbonífero

Muito semelhante à Meganeuropsis, a Meganeura também pertenceu à ordem Meganisoptera e viveu durante o Carbonífero, alcançando entre 65 e 70 centímetros de envergadura.

Por décadas, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos do gigantismo dos insetos pré-históricos.

Os fósseis encontrados na Europa revelam que se tratava de um dos principais predadores dos céus da época, ocupando um papel ecológico comparável ao das atuais aves de rapina.

Titanomyrma: a maior formiga já encontrada

A Titanomyrma gigantea viveu há aproximadamente 50 milhões de anos e representa a maior espécie de formiga conhecida pela ciência.

As rainhas podiam atingir cerca de 7 centímetros de comprimento e apresentar asas com até 15 centímetros de envergadura.

Os fósseis foram encontrados na América do Norte e na Europa, sugerindo que esses insetos conseguiram se dispersar entre continentes durante períodos de clima excepcionalmente quente.

A descoberta também ajudou pesquisadores a reconstruir as condições climáticas do passado.

Gigatitan: um predador de tamanho extraordinário

O Gigatitan pertenceu a um grupo extinto conhecido como Titanoptera, formado por grandes insetos predadores que viveram durante o período Triássico.

Embora seja frequentemente comparado aos gafanhotos modernos por sua aparência, o Gigatitan não era um gafanhoto. Ele ocupava um nicho ecológico bastante diferente: era um predador ativo, com pernas dianteiras adaptadas para capturar presas de forma semelhante aos atuais louva-a-deus.

Suas asas podiam alcançar aproximadamente 40 centímetros de envergadura, tornando-o um dos maiores insetos de sua época. Estudos indicam que, mais do que voar ativamente, ele provavelmente planava.

Mazothairos: um dos maiores insetos do Carbonífero

O Mazothairos fazia parte dos Palaeodictyoptera, um grupo extinto de insetos que não possui representantes vivos atualmente. Suas asas chegavam a cerca de 55 centímetros de envergadura.

Assim como outros gigantes do Carbonífero, viveu em um mundo dominado por extensas florestas pantanosas e altos níveis de oxigênio atmosférico. Seu tamanho o colocava entre os maiores insetos voadores já registrados.

Makarkinia: uma crisopa gigante

A Makarkinia viveu no Cretáceo Inferior, há cerca de 110 milhões de anos, e integrava uma família extinta de neurópteros aparentada às crisopas atuais.

Algumas espécies possuíam asas cujo comprimento estimado chegava a 16 centímetros, o maior já proposto para um representante vivo ou extinto da ordem Neuroptera.

Fósseis também revelam grandes manchas circulares nas asas, semelhantes a olhos, que podem ter ajudado a confundir predadores.