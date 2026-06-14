Quem foi Stephen Hawking? Cientista revolucionou estudos sobre buracos negros

Poucos cientistas se tornaram tão conhecidos pelo público quanto Stephen Hawking. O físico britânico ajudou a investigar alguns dos maiores mistérios do Universo, publicou livros que venderam milhões de exemplares e se tornou uma das principais referências da divulgação científica.

origem do Universo e da busca por uma teoria capaz de explicar as leis fundamentais da natureza. Seu trabalho continua influenciando pesquisas em física, cosmologia e astronomia. Ao longo da carreira, Hawking contribuiu para o estudo dos buracos negros , dae da busca por uma teoria capaz de explicar as leis fundamentais da natureza. Seu trabalho continua influenciando pesquisas em

Quem foi Stephen Hawking?

Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, na cidade de Oxford, na Inglaterra. Estudou física na Universidade de Oxford e depois realizou o doutorado em cosmologia na Universidade de Cambridge, onde desenvolveu grande parte de sua carreira acadêmica.

Aos 21 anos, recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que afeta os movimentos musculares.

Apesar das limitações físicas causadas pela condição, continuou trabalhando por mais de cinco décadas e se tornou um dos cientistas mais influentes dos séculos XX e XXI.

O que Stephen Hawking descobriu?

Grande parte da carreira de Hawking foi dedicada ao estudo dos buracos negros e da origem do Universo.

Na década de 1970, o físico combinou conceitos da relatividade geral de Albert Einstein com princípios da mecânica quântica. O resultado foi uma descoberta que mudou a forma como os cientistas entendem os buracos negros.

Até então, acreditava-se que nada poderia escapar dessas estruturas. Os cálculos de Hawking mostraram que, devido a efeitos quânticos, os buracos negros podem emitir energia.

O que é a Radiação Hawking?

Essa previsão ficou conhecida como Radiação Hawking. Segundo a teoria, flutuações quânticas próximas ao horizonte de eventos podem produzir partículas que escapam para o espaço. Como consequência, os buracos negros perderiam energia lentamente ao longo do tempo.

Se o processo ocorrer exatamente como previsto, essas estruturas poderiam até desaparecer após períodos extremamente longos.

Embora a radiação Hawking ainda não tenha sido observada diretamente, a ideia é considerada uma das contribuições mais importantes da física teórica moderna.

Como Hawking ajudou a entender o Big Bang?

Além dos buracos negros, Hawking dedicou parte da carreira à cosmologia, área que investiga a origem e a evolução do Universo.

Em parceria com o matemático e físico Roger Penrose, desenvolveu estudos sobre singularidades gravitacionais, regiões onde as leis conhecidas da física deixam de funcionar da forma convencional.

Esses trabalhos ajudaram a fortalecer o modelo do Big Bang, que descreve o surgimento do Universo a partir de um estado extremamente quente e denso há cerca de 13,8 bilhões de anos.

Posteriormente, Hawking também participou do desenvolvimento de modelos teóricos sobre os primeiros instantes da história cósmica.

O livro que transformou a divulgação científica

Em 1988, Stephen Hawking publicou "Uma Breve História do Tempo". A obra apresentou temas como buracos negros, Big Bang, espaço-tempo e cosmologia para leitores sem formação científica.

O livro vendeu milhões de exemplares, foi traduzido para dezenas de idiomas e ajudou a popularizar conceitos da física moderna em todo o mundo.

Qual foi a herança deixada por Stephen Hawking?

Stephen Hawking morreu em 14 de março de 2018, aos 76 anos. Seu legado vai além das descobertas científicas. Ele ajudou a aproximar a física do público geral e despertou o interesse de milhões de pessoas por temas como astronomia, cosmologia e origem do Universo.

Apesar dos avanços na ciência, muitas das questões que investigou continuam sem resposta, incluindo a tentativa de unir relatividade geral e mecânica quântica em uma única teoria.