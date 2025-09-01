O Jornal Nacional se despede nesta segunda-feira, 1º, do jornalista William Bonner — à frente da bancada do telejornal há quase 30 anos. Ele permanece ainda como apresentador até o dia 3 de novembro. Os novos apresentadores do telejornal serão César Tralli e Renata Vasconcellos.

A partir de novembro, Bonner será apresentador do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. Cristiana Souza Cruz, que já trabalhava ao lado do jornalista desde 2019, assume, sozinha, como editora-chefe do JN. No lugar de Tralli, Roberto Kovalick assume a apresentação do Jornal Hoje, e Tiago Scheuer passa a apresentar o Hora Um.

A saída de Bonner tem sido analisada pela Globo desde 2020. O jornalista pediu afastamento do noticiário diário para passar mais tempo com a família e poder se dedicar a atividades pessoais.

"São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país", disse Bonner em comunicado. "Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá".

Legado no Jornal Nacional

Bonner chegou à Globo em 1986 e passou por diversas produções como o SPTV, Jornal Hoje, Fantástico e Jornal da Globo. Assumiu a posição de apresentador do Jornal Nacional em 1996 e se tornou editor-chefe em 1999. Chegou a publicar um livro sobre os bastidores do telejornal em 2009, Jornal Nacional: Modo de Fazer, em homenagem aos 40 anos do telejornal.

Formado pela ECA-USP, o jornalista iniciou sua carreira como redator publicitário, em 1983, e locutor de rádio, em 1984. Antes de entrar para a Globo, passou pela TV Bandeirantes como apresentador, em 1985. Entre os anos de 1989 a 1993, apresentou o Jornal da Rede Globo, noticiário do fim da noite ao lado da jornalista Fátima Bernardes.

Além do JN, o casal também dividiu a bancada do Jornal Hoje — do qual Bonner também foi editor-chefe. Os dois jornalistas foram casados por 26 anos e tiveram trigêmeos. Eles anunciaram a separação em 2016.

Durante a trajetória na Globo, à frente do maior telejornal do país, o jornalista recebeu o prêmio Melhores do Ano na categoria Jornalismo em 2009, 2010 e 2013. Em 2014, recebeu também o Troféu Mário Lago, pelo conjunto da obra.