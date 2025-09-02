Casual

Mino Carta, jornalista fundador de grandes revistas, morre aos 91 anos

Fundador da Carta Capital enfrentava problemas de saúde há mais de um ano

Mino Carta (Wikimedia Commons)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07h01.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 07h14.

O jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital, morreu aos 91 anos nesta terça-feira, 2. Segundo o jornal, há um ano Mino enfrentava problemas de saúde. O jornalista estava internado há cerca de duas semanas no Hospital Sírio Libanês. A causa da morte não foi divulgada.

Carta era um dos nomes mais renomados no jornalismo brasileiro. Sua história se entrelaça com a evolução da mídia no país, desde os primeiros passos na Quatro Rodas até a criação de revistas como Veja, IstoÉ e CartaCapital.

*mais informações em instantes

