Mino Carta, jornalista fundador de grandes revistas, morre aos 91 anos

O jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital, morreu aos 91 anos nesta terça-feira, 2. Segundo o jornal, há um ano Mino enfrentava problemas de saúde. O jornalista estava internado há cerca de duas semanas no Hospital Sírio Libanês. A causa da morte não foi divulgada.

Carta era um dos nomes mais renomados no jornalismo brasileiro. Sua história se entrelaça com a evolução da mídia no país, desde os primeiros passos na Quatro Rodas até a criação de revistas como Veja, IstoÉ e CartaCapital.

