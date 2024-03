Estúdios do jornalismo da Globo terão realidade aumentada e câmeras operadas por IA

Tecnologia, inovação e interatividade, é o que o novo cenário dos telejornais de rede da TV Globo em São Paulo vai oferecer aos telespectadores. As mudanças começarão a ser percebidas a partir desta terça-feira, nos três jornais da casa ‘Jornal da Globo‘, Jornal Hoje’ e Hora um

Novo cenário conta com uma mega tela de LED transparente que ocupa quase todo o estúdio e permite, através da tecnologia, uma maior interação dos apresentadores.

Com aproximadamente 15 metros de largura e 2,70 metros de altura, o painel curvo irá compor o ambiente onde elementos virtuais poderão extrapolar a tela e aparecer em qualquer lugar do cenário.

O público começará a perceber essas mudanças de maneira orgânica. A Inteligência Artificial, por exemplo, será usada na identificação do ambiente do estúdio e dos âncoras, por meio de uma câmera com IA integrada. Essa câmera será treinada para identificar ações pré-programadas de comando dos apresentadores para inserção de elementos de Realidade Aumentada no cenário.

Desta forma, ao detectar tais ações nos movimentos dos âncoras, a câmera irá acionar os elementos de RA de forma automática e sincronizada, levando essa experiência ao público.

“A proposta da criação de um ambiente interativo, junto à Realidade Aumentada, é uma forma de trazer uma nova narrativa ao jornalismo, mais imersiva e moderna, ampliando a proximidade do público através de novos elementos que se conectam com a história. A iniciativa está a serviço do processo criativo e dos talentos, facilitando a criação de efeitos visuais e gráficos, resultando em experiências únicas e imersivas em realidade aumentada e virtual”, explica Fernando Alonso, diretor do departamento de Pós-Produção & Design da Globo.

As novas ferramentas permitem que os apresentadores utilizem toda extensão da nova tela para interagir com outros repórteres, ao mesmo tempo em que apresentam gráficos, mapas ou quaisquer outros elementos que sejam importantes para a compreensão da notícia.

“Já nos pilotos, começamos a ter muitas ideias para o ‘Hora 1’ diante das inúmeras possibilidades que esse novo cenário e essa nova tecnologia nos fornecem. O limite é o limite da nossa imaginação. Não vamos conseguir colocar tudo na estreia, mas vamos implementando ao longo do tempo. Eu brinco que, antes, a gente tinha uma Ferrari, um carro de luxo, o nosso estúdio antigo já era excepcional. Agora a gente tem um carro voador e estamos aprendendo como operar esse carro voador”, afirma o editor-chefe e apresentador do ‘Hora 1’, Roberto Kovalick.

“Eu sempre procuro me comunicar de uma maneira conversada, buscando a linguagem falada, o mais próximo possível de uma conversa, de um bate papo. Quero muito aproveitar o novo telão ultra tecnológico para aprimorar este objetivo. Buscarei interagir ainda mais e melhor com o público do ‘Jornal Hoje’. Seja esmiuçando bem um assunto, explorando gráficos, novos recursos visuais que ajudarão a tornar a minha comunicação mais fluida, efetiva e agradável. Terei novas ferramentas e todas as condições para transmitir as notícias com uma capacidade ainda maior de comunicação”, complementa o apresentador do ‘Jornal Hoje’, César Tralli.

O painel de LED é personalizável e permite atender ao ‘Hora 1’, ‘Jornal Hoje’ e ‘Jornal da Globo’, de acordo com as demandas de cada jornal. Os cenários dos três são alterados mudando o grafismo do LED, que possui controle de iluminação para dar maior ou menor visibilidade à redação que fica atrás. Os noticiários também se diferenciam com jogos de luzes e projeções que criam um ambiente diferente para cada um deles. Outra novidade é que os monitores que ficavam no fundo da redação foram substituídos por LED, compondo todo o cenário inovador.

O ‘Jornal da Globo’ estreia o novo cenário nesta terça-feira, dia 12. Já as mudanças no ‘Hora 1’ e no ‘Jornal Hoje’ poderão ser vistas a partir desta quarta-feira, dia 13.