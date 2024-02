Fátima Bernardes deixa a TV Globo após 37 anos; saiba qual será o novo trabalho da apresentadora

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 61 anos, não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo. Seu contrato chegou ao fim no final do ano passado e não foi renovado.

A partir de agora, Fátima trabalhará por projeto, significando que terá contrato com a Globo apenas enquanto estiver envolvida em determinado programa.

A notícia do fim do vínculo da apresentadora com a emissora foi divulgada nesta segunda-feira, 26. Fátima, que já foi apresentadora do Jornal Nacional e do Encontro, esteve na emissora por 37 anos. Seu último projeto, o The Voice Brasil, foi cancelado no ano passado após 12 edições.

Além disso, o programa Assim como a gente, que ela estreou em outubro no canal pago GNT, não teve uma boa receptividade e não terá nova temporada.

Por enquanto, não há nenhum projeto anunciado para ela nos próximos meses na emissora carioca. Fátima foi um dos rostos mais reconhecíveis da Globo ao longo de quase quatro décadas.

A emissora mantém sua política de corte de gastos, o que inclui não manter contratos de funcionários que não têm projetos em andamento. Grandes profissionais como Antonio Fagundes, Glória Pires, Camila Pitanga e Ingrid Guimarães também foram dispensados pela empresa.

Trajetória

Em 1983, durante seu último ano na faculdade de jornalismo, Fátima Bernardes começou a trabalhar no jornal O Globo. Três anos mais tarde, foi selecionada para um curso de telejornalismo na TV Globo e tornou-se estagiária do Fantástico.

Fátima começou sua carreira como repórter e, a partir de 1989, apresentou quase todos os telejornais da emissora. Inicialmente, ela atuou no Jornal da Globo, compartilhando a bancada com Eliakim Araújo e mais tarde com William Bonner, com quem foi casada por 26 anos.

Com o tempo, Fátima se tornou uma figura proeminente no jornalismo, sendo promovida ao Fantástico, onde permaneceu de 1992 a 1996, antes de assumir a apresentação do Jornal Hoje. Dois anos depois, em março de 1998, logo após dar à luz trigêmeos, ela substituiu Lillian Witte Fibe no Jornal Nacional.

Por quase 14 anos, até dezembro de 2011, Fátima compartilhou a bancada do principal telejornal brasileiro com seu então marido. Em 2012, ela fez a transição do jornalismo para o entretenimento, tornando-se a apresentadora do programa matinal "Encontro com Fátima Bernardes", função que desempenhou por uma década. Entre 2022 e 2023, também apresentou o "The Voice Brasil".

Qual é o novo projeto de Fátima Bernardes?

Nesta sexta-feira, 23, foi anunciado que Fátima Bernardes se juntará à agência Play 9 como parte da equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela fará parte do projeto "Paris É Brasa", onde jornalistas e influenciadores produzirão conteúdo patrocinado por marcas para ser veiculado no YouTube e outras redes sociais.

No entanto, a Play9 não detém os direitos de transmissão das competições ou disputas entre atletas.

Fátima será responsável por criar vídeos sobre os bastidores e curiosidades dos jogos, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e com o YouTube, sempre envolvendo os patrocinadores.

A Play 9, uma agência com cerca de 80 influenciadores e jornalistas, é conhecida por produzir conteúdo audiovisual e gerenciar canais de pessoas e empresas no YouTube. Seus sócios incluem o youtuber Felipe Neto, o jornalista João Pedro Paes Leme (ex-Globo) e o ex-jogador de vôlei e ex-COB Marcus Vinicius Freire.