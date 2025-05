Vai um cafezinho? Confira as novidades e os lançamentos do setor

São Paulo Coffee Festival 2025

A quarta edição do evento global, que acontece na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 27, 28 e 29 de junho, reúne mais de 150 marcas de cafés especiais, torrefações e produtos que acompanham a bebida. O festival, que nasceu em Londres há mais de dez anos, já passou por cidades como Amsterdã, Nova York, Paris, Los Angeles e Milão. Este ano, o evento bate recorde de expositores: serão 150 marcas, um crescimento de 15% em relação a 2024. A expectativa é receber mais de 16 mil visitantes. Voltado principalmente para o consumidor final e com foco nos cafés especiais, o São Paulo Coffee Festival oferece uma programação intensa, com experiências sensoriais, culturais e gastronômicas — incluindo degustações de cafeterias e microtorrefações renomadas, atividades interativas e workshops.

“A cada edição, reforçamos nosso compromisso de valorizar as origens, aproximar os pequenos negócios do consumidor final e transformar o café em uma plataforma de cultura, experiência e desenvolvimento. É uma celebração da diversidade do café especial, que impulsiona conhecimento, promove encontros e fortalece quem faz o café acontecer”, comenta Caio Alonso Fontes, diretor da Espresso&CO, realizadora do São Paulo Coffee Festival.

Serviço

Site: https://www.saopaulocoffeefestival.com.br — Data: 27, 28 e 29 de junho de 2025 Horários: sexta-feira, 27 de junho, das 14h às 21h — sábado, 28 de junho, e domingo, 29 de junho, das 10h às 18h Local: Fundação Bienal de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n — Vila Mariana, São Paulo/SP) — Parque Ibirapuera, portão 3 Ingressos: https://www.ticket360.com.br/sub-categoria/1463/sao-paulo-coffee-festival

São Paulo Coffee Festival 2025 celebra a cultura dos cafés especiais com arte urbana, experiências sensoriais e conteúdo educativo (Carolina Gehlen/Exame)

Novos sabores

Referência mundial em cafés porcionados em cápsulas, a Nespresso amplia seu portfólio com o lançamento da cápsula em edição limitada White Chocolate & Strawberry, que combina a suavidade do chocolate branco com toques de caramelo, baunilha e amêndoa. Uma opção para adoçar a rotina, seja quente, seja gelada, seja com leite. A cápsula estará disponível para o sistema Vertuo no tamanho de 230 mililitros.

Nespresso White Chocolate & Strawberry: disponível a partir do dia 3 de junho (Divulgação/Divulgação)

Nestlé faz aporte de R$ 500 milhões

Como parte de sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro de cafés, a Nestlé, marca que tem mais de 100 anos de atuação no Brasil, anuncia um aporte de R$ 500 milhões até 2028. Os recursos serão destinados à ampliação da capacidade produtiva do país, à expansão do parque de máquinas de Nestlé Professional e à aceleração de processos de inovação voltados para a jornada do consumidor.

O novo aporte se soma ao investimento anunciado em 2024, totalizando R$ 1,5 bilhão em quatro anos, reforçando o papel estratégico do Brasil no crescimento global da companhia, em um dos maiores mercados consumidores de café do mundo.

Valéria Pardal, diretora-executiva de Cafés da Nestlé Brasil: os investimentos também impulsionam a atuação da companhia no canal de consumo fora de casa, com ampliação e modernização do parque de máquinas de Nestlé Professional no país, sendo o maior da Nestlé globalmente (Divulgação/Divulgação)

Um dos focos da companhia será na fábrica de Nescafé Dolce Gusto em Montes Claros, Minas Gerais. A planta é a primeira da Nestlé com certificação Triplo Zero, por operar sem captação de água da natureza, sem envio de resíduos para aterros e com neutralização das emissões líquidas de gases de efeito estufa. A unidade consegue desenvolver novas combinações de ingredientes, ampliando as possibilidades de sabores e acompanhando as preferências do público. Essa capacidade de resposta ágil permite ciclos contínuos de lançamentos no Brasil, com sabores surpreendentes e formatos inovadores. Desde 2020, 100% dos lançamentos têm sido desenvolvidos localmente.

“Estamos constantemente investindo em inovação para responder a um consumidor que busca variedade, conveniência e qualidade. Esse novo ciclo de investimentos amplia nossa capacidade de criar soluções que reflitam a diversidade de gostos e momentos de consumo do brasileiro”, afirma Valéria Pardal, diretora-executiva de Cafés da Nestlé Brasil.