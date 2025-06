Dia dos Namorados: 5 sugestões para casais que gostam de café celebrarem a data

Kit para café da manhã da marca Cesta-Feira (Divulgação/Divulgação)

Café da manhã personalizado

A Cesta-Feira é uma mercearia online que oferece uma seleção de cestas recheadas de produtos gastronômicos e itens de decoração, escolhidos a partir de uma curadoria que valoriza o trabalho de produtores artesanais brasileiros. Além das opções prontas disponíveis no site, os clientes podem personalizar as cestas, adaptando o presente às preferências de quem vai receber.

Para os casais apaixonados por café, a marca oferece quatro opções de cestas temáticas. Confira algumas sugestões de combinações:

Caixa de madeira com uma tag em aquarela com tema de café contendo café Campo Místico moído (250g), um mel de florada silvestre da Fazenda Santa Anna, xícara de cerâmica e dupla de brigadeiros do Açucareiro da Nana (R$ 220). Mesmo kit na Bolsa-Feira custa R$ 180.

moído (250g), um mel de florada silvestre da Fazenda Santa Anna, xícara de cerâmica e dupla de brigadeiros do Açucareiro da Nana (R$ 220). Mesmo kit na Bolsa-Feira custa R$ 180. Eco-bag com uma tag em aquarela com tema de café, café Baobá moído (250g), um copinho de cerâmica para café e um alfajor de doce de leite com goiabada (R$ 140). Na caixa MDF , R$ 130 ; na de papelão, R$ 120.

(250g), um copinho de cerâmica para café e um alfajor de doce de leite com goiabada (R$ 140). Na caixa MDF R$ 130 na de papelão, R$ 120. Cesto de palha Tucumã, artesanalmente feito no Pará , acompanhado de uma tag em aquarela com tema de café, uma xícara de cerâmica, um porta-xícara em ponto russo e café Kawá moído ou cappuccino (250g), diretamente da fazenda Alta Mogiana (R$ 260).

, acompanhado de uma tag em aquarela com tema de café, uma xícara de cerâmica, um porta-xícara em ponto russo e moído ou cappuccino (250g), diretamente da fazenda Alta Mogiana (R$ 260). Cesto de palha Irapuã com uma tag em aquarela com tema de café, Drip Coffee da Cerrado Café e chocolates finos da Casa Lasevicius, uma marca premiada que produz chocolates bean to bar com grande respeito pelos produtores de cacau e pelo meio ambiente (R$ 155).

Site: www.cestafeirasp.com.br

Cafeteria para dois

A Cafeteira Espresso Superautomática Philips Walita oferece uma experiência de cafeteria em casa. É possível escolher entre café em pó ou grãos moídos na hora, com 12 níveis de moagem ajustáveis. Ao todo, ela prepara 20 variedades de bebidas, desde um espresso encorpado até um iced latte, passando por opções como um ristretto, americano, café com leite, latte macchiato, iced espresso, entre outras receitas quentes e frias.

Cafeteira Espresso Superautomática Philips Walita (Divulgação/Divulgação)

O sistema LatteGo prepara o leite cremoso na medida e textura certas, sendo ainda fácil de limpar. O painel touchscreen colorido facilita o controle das configurações e a definição de preferências de cada usuário, sendo possível salvar até quatro perfis. Os moedores 100% em cerâmica garantem a precisão na moagem, preservando o frescor e o aroma dos grãos por até 20 mil xícaras sem perder a eficiência. E a função SilentBrew torna o preparo silencioso.

Site: https://www.walita.com.br — Espresso LatteGo Série 5000 — preço médio sugerido: R$ 6.999,90.

Kit da marca Baggio Café (Divulgação/Divulgação)

Café aromatizado

Para quem gosta de experimentar novas combinações, a Baggio Café montou um kit que reúne as versões em cápsula de todas as variedades da marca — como os aromatizados com caramelo, chocolate, avelã — e três cookie cups, a xícara comestível feita com massa de biscoito nos sabores gotas de chocolate, cacau e coco. Com o desconto especial para a data, o kit sai a R$ 245,90, com frete grátis. “Degustar a dois um café de qualidade, com dulçor natural, em especial os feitos apenas com grãos arábica, é uma experiência perfeita para esta data”, explica Fernando Baggio, diretor da Baggio Café e segunda geração da família a comandar a marca.

Site: www.BaggioCafe.com.br — Valor: R$ 245,90 (preço promocional válido para compras no e-commerce da marca do dia 2/6/2025 até o dia 15/6/2025)

Affogato e café da marca Albero (Divulgação/Divulgação)

Café gelato

Na Albero, Itália e Brasil se encontram em cada colherada: a técnica segue fiel à tradição italiana, com gelatos cremosos, frescos e equilibrados — pouco açúcar, pouca gordura — enquanto os sabores ganham alma brasileira, graças à diversidade de ingredientes nacionais.

A marca possui três unidades em São Paulo: Pinheiros, Itaim e Jardins e a boa notícia para os amantes de café é que não faltam opções deliciosas para celebrar a data e o grão em diferentes preparos. Em uma visita à Albero, é possível pedir pelo Gelato de Café feito à base de leite orgânico fornecido pela Fazenda Terra Límpida (SP) e com os grãos da Zalaz (Fazenda Santa Terezinha de Minas Gerais), que também participa na produção do Gelato de Tiramisù. Aqui a sobremesa italiana ganhou sua versão em gelato: com leite orgânico, biscoito savoiardi feito na casa e café Zalaz.

Os valores dos gelatos no copinho ou na casquinha são: pequeno R$ 19 (até dois sabores), médio R$ 26 (até dois sabores) ou grande R$ 30 (até três sabores).

Além dos gelatos, é possível curtir ainda o Affogato, clássico italiano servido com uma bola do gelato (sabor à escolha do cliente) mergulhada no espresso fresquinho (R$ 20). E, claro, o Espresso Zalaz, servido do jeito tradicional, fresco e tirado na hora (R$ 11).

Site: https://www.adgelati.com.br — Horário de funcionamento das lojas: todos os dias, das 10h às 23h

Bar do Praça São Lourenço (Divulgação/Divulgação)

Final feliz

Nada melhor do que finalizar uma refeição romântica com um bom café. Na Praça São Lourenço, localizada na Vila Olímpia em São Paulo, é possível sentar ao balcão e acompanhar o preparo, seja do espresso, seja do café coado, feitos sempre com grãos da categoria especial, como os da Um Coffee Co. — produtores, torrefação e cafeteria especializada em cafés especiais. Para a data, a casa preparou um cardápio especial: um menu à la carte, com alternativas de pratos e fondues, e música ao vivo, em uma noite pensada para celebrar a dois.

Entre as sugestões do cardápio estão entradas como a Burrata fresca com castanha ralada, tomatinhos, tangerina, hortelã e manjericão (R$ 80) e o Bolinho de carne com maionese de pimenta-de-cheiro e parmesão (R$ 53). Nos pratos principais, destacam-se o Risoto de queijo de cabra com abobrinha tostada, açafrão e crocante de baru (R$ 107), o Polvo na lenha com gratin de mandioquinha, queijo canastra, pimentões e cebola roxa assados na lenha com vinagre de jerez (R$ 152), e, para compartilhar, a Fondue Clássica (R$ 224), feita com queijos Emmental e Gruyère fundidos com vinho branco e noz-moscada, acompanhada por pães, tábua de frios e vegetais grelhados. Site: pracasaolourenco.com.br — Endereço: Rua Casa do Ator, 608, Vila Olímpia, São Paulo