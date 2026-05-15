'Terrifier 3', 'Outlander' e 'Belas Maldições': o que assistir no fim de semana

O terceiro fim de semana de maio chega com um cardápio variado para todos os tipos de público no streaming. De finais de temporadas à chegada de filmes aguardados, Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV e Mubi reservam lançamentos dos mais diversos nos próximos dias.

Para quem gosta de adrenalina e sustos, o palhaço Art desembarca na HBO Max com o terceiro capítulo da franquia de horror Terrifier, que se tornou fenômeno cult.

Já para os fãs de dramas históricos e romances épicos, o Disney+ traz a estreia da oitava e última temporada de Outlander, que promete encerrar a saga de Claire e Jamie com muita emoção. No Prime Video, o destaque é o suspense Eddington e a nova temporada de Rivais, enquanto a Netflix aposta no carisma de Berlim (La Casa de Papel) em uma nova aventura espanhola.

A curadoria da Casual EXAME separou 6 filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Terrifier 3 (HBO Max)

O palhaço Art está de volta e mais sádico do que nunca. Desta vez, o ícone do horror moderno espalha o caos durante a véspera de Natal, transformando a noite de paz em um pesadelo sangrento. Com efeitos práticos impressionantes, o filme promete testar o estômago até dos fãs mais experientes do gênero.

Outlander — Temporada Final (Disney+)

A épica história de amor atravessada por viagens no tempo chega ao seu desfecho. Claire e Jamie precisam enfrentar as consequências finais de suas escolhas, em meio aos conflitos da Revolução Americana e ameaças que colocam à prova os laços que os unem através dos séculos.

Berlim e a Dama com Arminho (Netflix)

O ladrão mais charmoso de La Casa de Papel estrela uma nova produção original. Em um assalto que mistura arte e estratégia, Berlim planeja o roubo de uma obra valiosíssima em Paris, provando que, para ele, o crime é sempre uma forma de arte refinada.

Belas Maldições — Temporada final (Prime Video)

Aziraphale, agora Arcanjo Supremo, busca a ajuda de Crowley quando os planos para a Segunda Vinda têm um desenvolvimento surpreendente e perigoso.

Isso Ainda Está de Pé? (Disney+)

Enfrentando a crise da meia-idade e um divórcio, Alex encontra um novo propósito da vida ao começar a fazer stand-up em Nova York. Diante do microfone, o homem encontra coragem para encarar seus arrependimentos com humor e honestidade. Leia a entrevista da EXAME com Laura Dern e Will Arnett.

Eddington (Prime Video)

Um impasse entre um xerife e um prefeito de uma pequena cidade gera um conflito entre vizinhos, em maio de 2020, em Eddington, Novo México.