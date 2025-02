SAG Awards 2025: Demi Moore ganha como Melhor Atriz e se torna favorita ao Oscar; veja os vencedores

No último domingo, 23, ocorreu a entrega de prêmios da 31ª edição do Prêmio Screen Actors Guild (SAG Awards), que homenageia atores e dublês da indústria cinematográfica. A cerimônia aconteceu uma semana antes do Oscar de 2025, com indicados semelhantes.

Entre os principais destaques da noite está o prêmio de Demi Moore na categoria de Melhor performance de uma atriz em papel principal em filme, pelo trabalho em "A Substância". Ela concorria com Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Mikey Madison ("Anora") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl"). Fernanda Torres não foi indicada.

Em 20 dos 31 anos de premiação do SAG, a mesma artista venceu o prêmio de Melhor Atriz também no Oscar. Entre essas vencedoras, somente seis não eram dos Estados Unidos: Charlize Theron (África do Sul), Helen Mirren (Inglaterra), Julie Christie (Inglaterra), Natalie Portman (Israel), Cate Blanchett (Austrália) e Michelle Yeoh (Malaia).

Timothée Chalamet levou o prêmio de melhor ator por "Um Completo Desconhecido", grande surpresa da noite. O principal favorito era Adrian Brody, pelo papel em "O Brutalista". Entre os atores, o nível de recorrência entre os vencedores do SAG e do Oscar é ainda maior: nos últimos 31 anos, 24 atores levaram estatuetas nos dois prêmios e na mesma categoria.

Para melhor elenco, os vencedores foram "Conclave" para filme e "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" para séries, disponível no Disney+. A produção falada em japonês também levou o prêmio de Melhor Atriz (Anna Sawai) e Melhor Ator (Hiroyuki Sanada).

Veja a lista completa de vencedores do SAG Awards 2025

CINEMA

Melhor Elenco

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Anora”

“Emilia Perez”

“Wicked”

Melhor performance de uma atriz em papel principal em filme

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón,”Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “A Substância”

Melhor performance de um ator em papel principal em filme

Adrien Brody, “O Brutalista”

Timothée Chalamet, “Um Completo Desconhecido”

Daniel Craig, “Queer”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Melhor performance de um ator em papel coadjuvante em filme

Jonathan Bailey, “Wicked”

Kieran Culkin, “A Verdadeira Dor”

Jeremy Strong, “O Aprendiz”

Yura Borisov, “Anora”

Edward Norton, “Um Completo Desconhecido”

Melhor performance de uma atriz em papel coadjuvante em filme

Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”

Ariana Grande, “Wicked”

Danielle Deadwyler, “The Piano Lesson”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Monica Barbaro, “Um Completo Desconhecido”

Melhor performance de elenco de dublês em filme

“Deadpool & Wolverine”

“Dune: Parte 2”

“O Dublê”

“Gladiador II”

“Wicked”

TV E STREAMING

Melhor Elenco de Série de Drama

“O Dia do Chacal”

“A Diplomata”

“Bridgerton”

“Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”

“Slow Horses”

Melhor Performance de Ator em Série de Drama

Gary Oldman, “Slow Horses”

Eddie Redmayne, “O Dia Do Chacal”

Hiroyuki Sanada, “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”

Jeff Bridges, “The Old Man”

Tadanobu Asano, “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”

Melhor Performance de Atriz em Série de Drama

Kathy Bates, “Matlock”

Keri Russell, “A Diplomata”

Allison Janney, “A Diplomata”

Anna Sawai, “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”

Nicola Coughlan, “Bridgerton”

Melhor Elenco de Série de Comédia

“Abbott Elementary”

“O Urso”

“Hacks”

“Falando a Real”

“Only Murders in the Building”

Melhor Performance de Ator em Série de Comédia

Adam Brody, “Ninguém Quer”

Ted Danson, “Um Espião Infiltrado”

Harrison Ford, “Falando a Real”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “O Urso”

Melhor Performance de Atriz em Série de Comédia

Kristen Bell, “Ninguém Quer”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “O Urso”

Liza Colóns-Zayas, “O Urso”

Jean Smart, “Hacks”

Melhor Performance de Ator em Minissérie ou Telefilme

Colin Farrell, “Pinguim”

Richard Gadd, “Bebê Rena”

Kevin Kline, “Disclaimer”

Javier Bardem, “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos de Pais”

Andrew Scott, “Ripley”

Melhor Performance de Atriz em Minissérie ou Telefilme

Cate Blanchett, “Disclaimer”

Jodie Foster, “True Detective: Night Country”

Jessica Gunning, “Bebê Rena”

Cristin Milioti, “Pinguim”

Kathy Bates, “The Great Lillian Hall”

Lily Gladston, “Under the Bridge”

Melhor performance de elenco de dublês em série de televisão