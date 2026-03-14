Pedro Pascal é alvo de críticas às vésperas do Oscar

Faltando poucos dias para subir ao palco do Oscar, no próximo domingo, 15, Pedro Pascal acabou se tornando alvo de uma onda de críticas nas redes sociais.

O ator, que participará da cerimônia como apresentador de uma das categorias, viu seu nome entrar nos assuntos mais comentados por causa de um rumor de relacionamento e uma discussão política que acabou saindo do controle.

Romance polêmico

A polêmica começou quando fãs passaram a especular um possível romance entre Pascal e o diretor argentino Rafael Olarra. Os dois teriam sido vistos juntos em passeios recentes e trocando comentários nas redes sociais ,o que levantou suspeitas de que estariam vivendo um affair.

O problema surgiu quando parte dos internautas passou a acusar Olarra de ter posições pró-Israel no conflito do Oriente Médio. Como Pascal já demonstrou apoio público à causa palestina em outras ocasiões, críticos passaram a chamá-lo de “hipócrita” por supostamente se envolver com alguém que teria posicionamento político diferente.

Fãs bloqueados nas redes sociais

A situação ficou ainda mais tensa quando alguns fãs afirmaram ter sido bloqueados por Pascal nas redes sociais após comentarem sobre o caso.

Uma página brasileira dedicada ao ator, que publicava conteúdos sobre sua carreira, chegou a anunciar o encerramento das atividades após alegar ter sido bloqueada por ele.

é real gente o pedro pascal simplesmente me BLOQUEOU. são 4 anos acompanhado esse homem, eu não sei nem como reagir. eu só tô MUITO triste e decepcionado sério mesmo https://t.co/TOpyfP7XlN pic.twitter.com/w2AiC8YwBU — joão🍂 (@r0maniaxpascal) March 12, 2026

Até agora, nem Pedro Pascal nem Rafael Olarra comentaram publicamente a polêmica. Mesmo assim, o episódio já colocou o ator no centro de uma crise de imagem justamente na semana em que ele estará sob os holofotes do cinema mundial.