Essa é a campanha de marketing de Timothée Chalamet para vencer o Oscar como Bob Dylan

Timothée Chalamet não seguiu o roteiro convencional de Hollywood para promover A Complete Unknown, cinebiografia do astro Bob Dylan.

Em vez de entrevistas previsíveis e um circuito tradicional de divulgação, o ator apostou em uma estratégia de guerrilha, utilizando criatividade, autenticidade e conexão direta com o público, segundo informações do Business Insider.

Prepare-se para liderar em um mercado de US$ 900 bilhões! Participe do Pré-MBA em Marketing, oferecido por EXAME e Saint Paul. Inscreva-se.

A campanha começou de forma orgânica e surpreendente: Chalamet apareceu, sem aviso prévio, em um concurso de sósias de si mesmo. Depois, mostrou conhecimento sobre esportes em um painel da ESPN, homenageou Dylan com um look icônico no tapete vermelho e chegou à estreia londrina do filme em uma bicicleta verde — meio de transporte popular entre os jovens da cidade.

Mas foi no Saturday Night Live!, programa mais antigo da TV americana, que a estratégia atingiu seu auge: ele não apenas apresentou o show como também se tornou a atração musical da noite, interpretando um medley de canções de Dylan e entregando ao público um vislumbre de sua performance no filme.

Um 'truque' que poucos perceberam

Para especialistas, a estratégia de Chalamet é um case de sucesso. Markus Wohlfiel, professor de De Montfort University, destaca que essas ações ampliaram a visibilidade do ator e do filme sem altos investimentos.

R$ 37 para transformar sua carreira! Invista no Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance e receba um certificado EXAME e Saint Paul.

“Todos estão falando sobre isso, tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais, o que gera interesse no ator e no filme praticamente sem custos para o estúdio”, disse Wohlfiel em entrevista ao Business Insider.

Além do impacto publicitário, a abordagem pode influenciar a temporada de premiações. Chalamet perdeu o Globo de Ouro, mas segue como candidato ao BAFTA, SAG Awards, Critics' Choice e, é claro, ao tão aguardado Oscar.

Estratégias de divulgação inovadoras são determinantes para manter um nome em evidência. Ashanti Omkar, membro da Academia Britânica de Cinema (o BAFTA), explica: “Os eleitores precisam equilibrar o trabalho com o processo de escolha. Ter uma campanha que se destaca pode ajudar nesse processo”.

O marketing de Chalamet reflete uma tendência maior

Em um cenário saturado de publicidade digital, inovar é essencial. Esse princípio não se aplica apenas a Hollywood, mas também ao universo dos negócios e ao marketing digital. Hoje, as estratégias tradicionais de divulgação são insuficientes. Profissionais e empresas que souberem criar conexões autênticas com seu público têm verdadeira vantagem de mercado.

Essa percepação ganha força ao olhar para os números do mercado de marketing digital: a economia dos criadores deve crescer de US$ 250 bilhões em 2024 para US$ 480 bilhões em 2027, segundo projeção da Kantar.

Esse crescimento representa um mar de oportunidades para profissionais que dominem estratégias digitais. No entanto, diferenciar-se nesse mercado vai muito além de simplesmente utilizar redes sociais: é preciso conhecimento, capacitação e especialização. Mas, afinal, como fazer isso?

Descubra como VOCÊ pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se aqui e assista aulas com CERTIFICADO sobre o tema.

Como começar no marketing digital?

Se você quer entrar nesse mercado, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, CMO da EXAME e Saint Paul, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO APRENDER SOBRE MARKETING COM LEONARDO CIRINO, CMO DA EXAME E SAINT PAUL. INSCREVA-SE CLICANDO AQUI.