Turismo pelas águas: 5 refúgios brasileiros acessíveis apenas de barco

Pé na areia, sol e mar. Esse é o desejo de um em cada três turistas brasileiros quando o assunto é viagem. De acordo com estudo do Ministério do Turismo e da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, destinos turísticos com praias são os preferidos de 35% dos brasileiros entrevistados. No país, que reúne mais de mil ilhas espalhadas pelo território, parte dos refúgios mais preservados do litoral só pode ser acessada pelo mar. São praias, enseadas e faixas de areia isoladas que dependem de barco para receber visitantes. Do Sul ao Nordeste, esses destinos atraem cada vez mais viajantes em busca de águas transparentes, tempo de qualidade com amigos e familiares, descanso, natureza preservada e passeios com menos interferência urbana.

“O barco se tornou uma forma de viver experiências em família, com mais contato com a natureza e acesso a lugares que não estão disponíveis por terra, e percebemos que os brasileiros estão olhando cada vez mais para as águas. Quando as pessoas estão a bordo, dificilmente ficam presas ao celular. Elas mergulham, conversam e aproveitam o mar, além de compartilharem momentos que aproximam pais, filhos e amigos. O Brasil tem uma costa muito favorável à navegação, com ilhas, baías protegidas e praias isoladas, e isso amplia muito as possibilidades de turismo pelas águas”, afirma Allan Cechelero, diretor da Triton Yachts.

Segundo ele, embarcações entre 30 e 40 pés costumam atender bem a esse perfil de passeio, principalmente pela combinação entre autonomia, conforto e facilidade de uso em roteiros costeiros. “São barcos que permitem passar o dia a bordo com família e amigos, com estrutura para banho de mar, alimentação e até possibilidade de pernoitar”, diz.

Confira cinco destinos brasileiros para conhecer pelo mar.

Ilha do Arvoredo, Bombinhas (SC)

Entre Bombinhas e Florianópolis, em Santa Catarina, a Ilha do Arvoredo é um dos destinos mais preservados do litoral catarinense, uma área de mergulho reconhecida globalmente e integra a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. O acesso é feito apenas por embarcações e o destino é conhecido pela água transparente, pela vida marinha abundante e pelas formações rochosas que atraem praticantes de mergulho livre e autônomo.

Ilhas Botinas e Praia do Dentista, Angra dos Reis (RJ)

Localizadas na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, as Ilhas Botinas estão entre os cartões-postais mais conhecidos da Costa Verde. Formadas por duas pequenas ilhotas cercadas por águas transparentes, elas têm acesso exclusivamente pelo mar, por meio de barcos, lanchas ou escunas que saem de Angra dos Reis e de roteiros náuticos da região. O destino chama atenção pela visibilidade da água, pela presença de peixes e pelo cenário ideal para banho de mar, snorkel e contemplação.

Já a Praia do Dentista se tornou um dos símbolos náuticos brasileiros, o destino para quem aprecia ancorar em águas calmas e translúcidas, com direito a serviços de bares flutuantes e integrando a embarcação ao cenário de forma impecável.

Ilha dos Cocos, Paraty (RJ)

A Ilha dos Cocos, em Paraty, é um dos refúgios mais buscados por quem deseja explorar a região pelo mar. O acesso é feito apenas por barco, com travessia a partir do cais central da cidade ou de marinas locais. Conhecida pelas águas cristalinas e pela paisagem cercada por Mata Atlântica, a ilha é procurada para mergulho livre, contemplação e passeios de lancha. Sem qualquer infraestrutura turística em terra, a ilha se mantém selvagem e exige que toda a experiência provenha do serviço a bordo da embarcação. É o cenário em que a lancha se transforma em beach club privado.

Ilha de Boipeba, Cairu (BA)

No litoral sul da Bahia, a Ilha de Boipeba é um dos refúgios mais preservados da Costa do Dendê e tem acesso final feito pelo mar, em lanchas, barcos ou catamarãs que partem de pontos como Valença, Graciosa e Salvador. Sem ligação direta por estrada, o destino preserva uma rotina mais lenta, com vilarejos, praias extensas, piscinas naturais e áreas de Mata Atlântica.

Entre os pontos mais procurados estão Moreré, Bainema, Cueira e Boca da Barra, que atraem visitantes em busca de mar calmo, natureza e uma experiência menos urbana. A inexistência de automóveis e a logística de acesso funcionam como um filtro natural e preservam uma atmosfera de tranquilidade e exclusividade que atrai quem procura privacidade com autenticidade e integração total na natureza.

"Para quem chega a bordo da sua embarcação e compreende a excelência do setor náutico, a ilha revela enseadas e bancos de areia que dispensam qualquer infraestrutura terrestre, transformando o convés parte da experiência”, diz Cechelero.

Ilha do Amor, Camocim (CE)

No litoral oeste do Ceará, a Ilha do Amor fica em frente à cidade de Camocim e tem acesso feito por embarcações que atravessam o rio Coreaú. O destino reúne dunas, manguezais, praias e espelhos d’água que se formam no período de chuvas, compondo um cenário procurado por quem busca banho de mar, paisagens naturais e passeios de curta travessia. A chegada pelo rio faz parte da experiência e marca o caráter náutico do roteiro, com vista para barcos ancorados, casas à beira-mar e falésias da região. Adicionalmente, o local serve como o ponto de partida perfeito para incursões até à deslumbrante Barra dos Remédios ou à vizinha Tatajuba, integrando as zonas mais exclusivas da Rota das Emoções.