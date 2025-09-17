The Macallan retorna a São Paulo com nova loja e design no JK Iguatemi

A The Macallan, renomada marca escocesa de whisky single malt, voltou a São Paulo em setembro com a segunda edição de sua pop-up no Shopping JK Iguatemi. Dessa vez com nova identidade visual, desenvolvida em parceria com David Carson — um dos maiores nomes do design no mundo.

A loja retorna à capital paulista com formato de ativação renovado e novas experiências sensoriais. Entre os produtos à venda estão expressões icônicas como Double Cask, Sherry Oak e Harmony Collection. O ponto de venda também é exclusivo para as edições limitadas Art Is The Flower e Distill Your World Hong Kong.

Em conjunto com o design da loja, a pop-up promete uma coleção de garrafas reimaginadas, inspiradas na arquitetura da destilaria nas Terras Altas da Escócia e no Triângulo de Jerez, região de origem dos barris de carvalho usados para o envelhecimento do whisky.

Pop-up da The Macallan, no JK Iguatemi, desde o início de setembro (Divulgação)

Mercado brasileiro em alta

A escolha do JK Iguatemi pelo segundo ano posiciona São Paulo como polo de luxo, gastronomia e cultura. A marca vê no Brasil uma oportunidade de consolidação da clientela: o país é o segundo maior mercado de investimento da marca na América Latina e um dos que mais crescem em relevância estratégica.

"Voltamos a São Paulo com confiança no consumidor brasileiro, que valoriza experiências com significado. Nossa nova identidade visual, a Timeless Collection, é uma homenagem aos 201 anos de história da marca", diz Tiago Serrano, Country Manager da marca no Brasil.

Hoje, na categoria de single malt, a The Macallen detém cerca de 56% de participação de mercado no Brasil, uma das maiores do mundo. O setor cresceu mais de 70% no Brasil e passou de 2,5% para 10% de participação entre as vendas de whisky em dois anos. No ano passado, o grupo Edrington — ao qual a marca pertence — cresceu 11% em receita.

“A primeira edição superou tanto as nossas expectativas que, apesar de estar prevista para funcionar até dezembro de 2024, foi estendida até março deste ano. Agora, com um espaço imersivo, e uma proposta profunda de marca, queremos fortalecer o relacionamento com os consumidores brasileiros e criar novas memórias com The Macallan.”, afirma Tiago Serrano, Country Manager da The Macallan no Brasil.

Líder na categoria de single malts no Brasil, segundo a IWSR 2024, a marca espera receber mais de 1.200 visitantes ao longo de quatro meses e realizar mais de 20 experiências privadas para imprensa, clientes e parceiros.

Bicentenária, mas ainda 'jovem'

Fundada em 1824 por Alexander Reid, a The Macallan completou 200 anos no ano passado. Ao longo dos séculos, tornou-se referência mundial pela "obsessão pela qualidade e excelência", como diz o logo, utilizando barris de carvalho previamente envelhecidos em vinho Jerez, o que confere ao whisky um caráter único.

A moderna destilaria da marca, localizada em uma propriedade de 200 hectares, foi projetada por arquitetos renomados e se inspira nas colinas escocesas.

O Macallan 12 anos é o produto mais vendido na marca por lá, com preços variando entre R$ 700 e R$ 900. A marca já teve garrafas arrematadas em leilão por US$ 2,7 milhões.