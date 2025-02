Zegna lança Vellus Aureum: a lã mais fina do mundo

A busca pelos melhores materiais sempre esteve no cerne da Zegna. Agora, a marca italiana apresenta a Vellus Aureum, a lã mais fina do mundo. O nome faz referência ao Velocino de Ouro, símbolo mitológico representado por um carneiro alado.

Criado a partir das ovelhas Merino de raça pura, o Vellus Aureum possui fibras entre 12 e 13 micrômetros, mais finas que o cashmere (de 14 a 17 micrômetros) e representa menos de 0,05% da produção mundial de lã.

Em 2023, a Zegna estabeleceu um recorde mundial ao produzir um velo de somente 9,4 micrômetros, mantendo a tradição de superar os limites do possível.

A coleção primavera-verão 2025 do Vellus Aureum inclui ternos, camisas, tricôs e a jaqueta Il Conte. No Brasil, as peças podem ser encontradas na loja do Shopping Iguatemi.

Produzido inteiramente na Itália, o produto faz parte do compromisso com a Road to Traceability. A marca garantirá 100% de rastreabilidade até o final de 2025, com um passaporte digital acessível por NFC e registrado na Aura Blockchain, permitindo que consumidores explorem a origem e o ciclo de vida de suas peças.

Zegna no Brasil

No final de 2024, a Zegna voltou ao shopping JK Iguatemi. Embora a loja nunca tenha saído, ela passou por um período de fechamento para reforma e agora reabre com o novo conceito de "luxo casual". Localizada no Itaim Bibi, a loja, com 153 metros quadrados, está no coração do cenário de luxo da cidade. Cercada por marcas renomadas e restaurantes de classe mundial, a loja foi projetada para oferecer uma experiência de compra única, segundo a marca.

Inspirada na principal loja da Zegna no Brasil, no Shopping Iguatemi Faria Lima, o interior reflete o espírito da moda de luxo e lazer da marca.

A fachada da loja também apresenta o novo logotipo da Zegna, alinhado com o reposicionamento da marca. O uso de vidro transparente convida os visitantes a conhecerem a renovada identidade visual, desenvolvida pelo diretor artístico Alessandro Sartori, que prioriza os princípios do design contemporâneo.