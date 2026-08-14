A bota 'assinatura' de Kate Moss nos anos 2000 está de volta

A Vivienne Westwood trouxe de volta um dos calçados mais lembrados do guarda-roupa dos anos 2000. Batizada de Treasure Boot, a nova bota reinterpreta a Pirate Boot que a grife apresentou originalmente em 1981, na coleção Pirate, primeiro desfile assinado pela designer de moda e Malcolm McLaren. O modelo, que ganhou notoriedade décadas depois nos pés de Kate Moss, volta ao catálogo da marca como parte da coleção de outono e inverno europeu de 2026/27.

A Pirate Boot nasceu do interesse de Westwood por histórias de piratas dos séculos 17 e 18, e trazia um design deliberadamente desalinhado, com couro mole e enrugado que descia solto pela perna, tiras largas e fivelas grandes em formato de roldana. O resultado tinha um acabamento propositalmente inacabado, em sintonia com a estética punk que já definia o trabalho da estilista naquele início dos anos 1980.

Da bota desalinhada à silhueta mais fina

Kate Moss com a Pirate Boot em dois registros do início dos anos 2000, peça que se tornou parte do seu estilo pessoal (Reprodução/Instagram)

Décadas depois, o calçado ganhou um capítulo diferente na história da marca. No início dos anos 2000, Kate Moss adotou o modelo como parte do seu estilo pessoal, e chegou a ser fotografada com o par em 2001, apoiada em um carro, com uma camiseta listrada e minissaia jeans branca. A imagem circulou por anos como referência de estilo daquela década e voltou a ganhar destaque na primavera de 2025, quando as irmãs Este, Danielle e Alana Haim recriaram a cena em suas redes sociais, o que reacendeu o interesse por peças vintage da grife com marcas visíveis de uso.

A Treasure Boot parte da mesma base conceitual, mas muda a proporção. A silhueta é mais alongada e afilada, o bico é pontudo e o salto mais fino, o que confere um caráter mais elegante ao calçado. As tiras que envolvem a perna seguem inspiradas no arquivo da marca, e as fivelas prateadas permanecem como elo direto com o modelo original e com a estética punk que atravessa toda a trajetória de Westwood.

Preço e disponibilidade

Treasure Boot em couro caramelo ao lado da Pirate Boot original, com fivelas prateadas e silhueta mais alongada (Divulgação)

O novo modelo está sendo vendido no site oficial da Vivienne Westwood e em revendedores parceiros por 690 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 4.800 na cotação atual. O valor acompanha o padrão de preço de outros modelos de bota da grife, como a Parachute Boot e a Bondage Boot, também disponíveis no catálogo atual da marca.

O relançamento também deve impactar o mercado de peças usadas. Pares originais da Pirate Boot, sobretudo os que carregam sinais visíveis de uso, já vinham sendo procurados em plataformas de revenda e brechós de moda desde a repercussão da recriação feita pelas irmãs Haim. Com o lançamento da Treasure Boot, a expectativa entre lojistas de vintage é de que a procura por unidades originais da década de 1980 e dos anos 2000 continue em alta nos próximos meses, tanto entre colecionadores quanto entre consumidores que buscam a peça como referência histórica da marca.