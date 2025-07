O único espaço da The Macallan no Brasil em que é possível comprar edições limitadas da marca

Conhecida por sua tradição de mais de 200 anos na produção de uísques single malt, a marca escocesa The Macallan sempre foi associada ao alto padrão e à raridade, com rótulos que, muitas vezes, são inacessíveis para grande parte do público. Agora, os brasileiros têm a oportunidade de se aproximar desse universo exclusivo com a inauguração da primeira Shop-in-Shop (uma loja dentro de outra loja) da The Macallan no Brasil, localizada no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A loja, que acaba de ser inaugurada em parceria com a Avolta, oferece um espaço imersivo para os amantes do uísque. Localizada no Terminal 3, logo após o controle de passaportes, a loja permite explorar um portfólio diferenciado de rótulos, incluindo edições limitadas e lançamentos exclusivos da marca.

Inserido dentro do free shop, o espaço está ao lado de outras grandes marcas de luxo, como Chanel, Dior e Burberry. Além disso, oferece uma curadoria especial com lançamentos recentes, edições limitadas exclusivas e a linha Colour Collection, voltada especialmente para o travel retail. O grande diferencial da loja é a oferta dessas edições raras, disponíveis apenas nesse ponto de venda no Brasil.

Esta é a primeira unidade permanente da marca no Brasil. Em 2023, a The Macallan inaugurou uma casa de experiências, e no ano passado, para comemorar seus 200 anos, abriu a primeira boutique pop-up em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi, que funcionou por três meses.

"O Aeroporto de Guarulhos é uma porta de entrada estratégica que conecta milhões de viajantes todos os anos, e esse novo espaço permitirá que mais pessoas conheçam a história e a maestria da The Macallan", afirma Kasper Andersen, diretor regional de Global Travel Retail da Edrington.