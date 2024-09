The Macallan lança uísque especial de R$ 1 milhão

A Macallan está aumentando as apostas — e os preços — em seu uísque colecionável e acreditando que os aficionados por single malt estarão dispostos a pagar seis dígitos por uma edição pra lá de especial.

A Time: Space Collection de duas garrafas chega para o 200º aniversário da marca escocesa e inclui uma versão arredondada em formato de donut de um uísque de 84 anos, o mais antigo e raro da destilaria. No centro dessa garrafa cabe um frasco de 375 ml de um single malt de cinco anos, destilado em 2018, quando o fabricante de uísque Speyside abriu sua nova fábrica, segundo a Bloomberg.

Apenas 200 edições serão lançadas, com preço de US$ 190.000 (pouco mais de R$ 1 milhão). É um número estratosférico, mas o Macallan tem um histórico de alcançar o maior preço de todos os tempos em leilões. Colecionadores, tomem nota.

A versão de 84 anos é extraída de dois barris, ambos destilados em 1940: um barril de carvalho americano de primeiro enchimento e um barril de carvalho europeu de segundo enchimento, ambos temperados com xerez, que é típico do estilo da casa Macallan, e engarrafados com 43,6% de álcool por volume.

Enquanto isso, a safra de 2018 de cinco anos ainda é praticamente um "bebê", mostrando tons frutados e de especiarias. É incomum que um single malt seja lançado tão jovem; a maioria tem no mínimo 12 anos.

Colecionável modesto

A Macallan está lançando uma terceira edição limitada - Time:Space Mastery - que pode ser comprada separadamente por modestos US$ 1.400. O single malt também é embalado em uma garrafa em formato de donut como parte da celebração do bicentenário e incorpora 14 tipos diferentes de barris, segundo a Bloomberg.

Já a Macallan’s Red Collection oferece a linha permanente de engarrafamentos de 40, 50 e 60 anos, além de itens especiais de ocasião. O Reach foi outro lançamento do uísque escocês vintage de 1940, vendido em 2022 aos 81 anos.