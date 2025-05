Chega ao Brasil o Glenmorangie Signet, do grupo LVMH, uísque com toque de café e chocolate

Ainda que a cachaça seja uma criação nacional, o uísque é um dos destilados mais consumidos no Brasil, que está entre os dez maiores consumidores globais de uísque escocês. Em 2024, houve um aumento de 22,8% no volume de exportações, segundo a Scotch Whisky Association. Foram 52 milhões de garrafas importadas, ante 43 milhões no ano anterior.

O reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) do Scotch Whisky em 2024 reforça essa aproximação, garantindo autenticidade ao produto vendido no país e impulsionando o interesse por versões mais elaboradas.

Um rótulo que acaba de chegar ao país é o Glenmorangie Signet. Desenvolvido por Dr. Bill Lumsden, diretor de criação de uísques da marca, o rótulo possui aromas marcantes do café favorito de Lumsden, o jamaicano Blue Mountain.

Após anos de pesquisa, o executivo conseguiu desenvolver sabores de café e chocolate no uísque que, no lançamento, a Scotch Whisky Association exigiu a análise completa da receita para confirmar que a criação poderia, de fato, ser classificada como uísque.

Para chegar ao resultado, o processo de produção do single malt começa pela utilização da cevada maltada ‘chocolate’, uma variação rara, colhida e torrada em pequenas quantidades apenas uma vez por ano. Outro diferencial está na destilação, realizada nos alambiques mais altos da Escócia, com 5,14 metros de altura.

Glenmorangie Signet: desenvolvido por Dr. Bill Lumsden, diretor de criação de uísques da marca (Divulgação/Divulgação)

O destilado resultante é então temperado, ao longo de muitos anos, por um criterioso casamento de tipos únicos de barris: a cremosidade vem de barris de bourbon especialmente elaborados, a doçura é proveniente dos barris de Jerez, e um toque picante provém de barris de carvalho carbonizados virgens.

O resultado traz mocha amargo, especiarias vibrantes, avelãs torradas e toques de caramelo suave, com aromas e sabores comparáveis a um espresso. No ar, notas de café, gengibre, canela, chocolate amargo e tiramisù com toques cítricos de laranjas cristalizadas e perfume de bolos de frutas.

“Signet é uma incrível expressão do espírito de inovação que está presente no DNA da destilaria Glenmorangie, um uísque que temos orgulho de lançar no mercado brasileiro neste ano, desenvolvendo o nosso portfólio de single malts Prestige” diz Catherine Petit, diretora-geral da Moët Hennessy Brasil.

O frasco, em tons de preto e marrom, refletem a tonalidade âmbar profunda da bebida.

O single malt foi eleito World Uísque of the Year pela IWC em 2016. Desde então, Glenmorangie Signet conquistou mais de 14 prêmios de prestígio, incluindo o Best Scotch Highlands Single Malt pela World Uísques Awards em 2023, e Gold Medal pela IWSC também em 2023.

Em maio deste ano, o rótulo do portfólio da LVMH chega pela primeira vez ao Brasil por R$ 2,2 mil, com vendas exclusivas no site da marca e em lojas e bares do país.