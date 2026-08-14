A Louis Vuitton acaba de lançar seu primeiro Porsche

A Louis Vuitton apresentou nesta quarta-feira, em Pebble Beach, dois Porsche 911 reconstruídos em parceria com a Singer, oficina americana especializada em restaurar e modificar o modelo clássico da marca alemã. Os carros foram revelados durante a Monterey Car Week, evento que reúne colecionadores e leiloeiros de veículos raros na Califórnia, e marcam a primeira colaboração da maison francesa com a oficina.

Um dos exemplares foi desenhado por Nicolas Ghesquière, diretor artístico das coleções femininas da Louis Vuitton, e leva a assinatura Classic Turbo. É um cabriolet branco marfim com acabamentos em madeira nobre, inspirado em lanchas clássicas e no estilo de vida da Costa Oeste americana. Ghesquière já havia usado um Maserati Boomerang de 1972 em sua primeira campanha para a grife, em 2014, estrelada pela modelo Freja Beha Erichsen.

Como surgiu a parceria

Os carros foram revelados nesta quarta-feira em Pebble Beach, durante a Monterey Car Week, evento que reúne colecionadores de veículos raros na Califórnia (Divulgação)

A colaboração nasceu de um pedido pontual. A Singer, fundada em 2009 pelo ex-vocalista da banda de rock britânica Catherine Wheel, Rob Dickinson, queria encomendar um relógio de painel destacável baseado no Tambour, modelo de assinatura da relojoaria da Louis Vuitton. O projeto acabou se expandindo para a personalização completa dos dois veículos, produzidos pela oficina em parceria com os ateliês de relojoaria, marroquinaria e moda da maison.

"Ficou claro para nós que essa colaboração com a Singer poderia se estender à personalização de cada elemento funcional do veículo, reforçado por nossa expertise em couro e relojoaria", disse Jean Arnault, diretor de relógios da Louis Vuitton, sobre o relógio produzido pelos ateliês da La Fabrique du Temps, na Suíça.

O segundo carro, um coupé nas cores safira e azul cobalto que remetem à identidade visual da grife, traz um rack de teto que comporta baú, prancha de surfe ou par de esquis. Entre os detalhes estão flores do monograma gravadas nos furos de ventilação dos bancos de couro, no para-sol e nos encostos de cabeça, além da tipografia de componentes de relógios aplicada nas tampas de combustível e óleo.

"Projetos dessa escala e exclusividade permitem um nível de atenção aos detalhes incomum no universo automotivo", disse Octave Chany, designer líder do projeto na Singer. "Cada transição entre materiais, cada reflexo metálico, cada interação mecânica foi pensado de forma minuciosa."

Cápsulas exclusivas para cada veículo

O coupé leva rack de teto para prancha de surfe e vem com peças exclusivas da Louis Vuitton, incluindo bolsas que se encaixam no compartimento dianteiro (Divulgação)

Cada carro vem com uma coleção cápsula única: o Classic reúne 17 peças, entre jaqueta de corrida, jeans, tênis, luvas de direção, capacete, a bolsa Keepall, uma prancha de surfe e um par de esquis assinados pela Louis Vuitton. A jaqueta usa o mesmo couro do estofamento do carro, e o jeans traz uma etiqueta da parceria com a Singer na cintura.

Já o Classic Turbo, assinado por Ghesquière, chega com 22 peças, incluindo terno sob medida em seda paraquedas, luvas de direção, tênis, capacete, o relógio Tambour Automatic e uma seleção de bolsas que inclui os modelos Alma, Express, Noé, Cruiser e Petite Malle. Os valores dos dois carros não foram divulgados pela Louis Vuitton nem pela Singer.

O Porsche 911 Reimagined by Singer, versão Classic Turbo desenhada por Nicolas Ghesquière, tem acabamentos em madeira nobre inspirados em lanchas clássicas (Divulgação)

O automobilismo é uma referência antiga na história da grife. No início do século 20, os irmãos gêmeos Pierre e Jean Vuitton, netos do fundador da casa, projetaram seu próprio carro para exibir os baús e malas sob medida da marca. A partir dos anos 1990, a Louis Vuitton passou a organizar ralis de carros clássicos ao redor do mundo, com edições do Concours d'Élégance em Paris, Londres e Nova York.

A parceria com a Singer se soma a outras movimentações da grife no setor automotivo, como o patrocínio à Fórmula 1 e a preparação para o Louis Vuitton Dolomites Classic Run, rali marcado para setembro que será o primeiro evento do tipo organizado pela casa em 14 anos.