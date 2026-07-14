Real Time Big Data: Lula tem 65% e Flávio Bolsonaro, 20%, no 1º turno no Piauí

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ampla preferência do eleitorado do Piauí , segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, 14.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, o presidente registra 65% das intenções de voto. Ele é seguido de longe pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 20%.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Renan Santos (Missão) têm 2% das intenções de voto cada um. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) registram 1% cada.

Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) somados têm 1%. Votos brancos e nulos somam 3%, e 4% não quiseram ou não souberam responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em um segundo turno testado entre Lula e Flávio, o presidente vence com 67% contra os 24% do adversário.

Segundo a pesquisa, Flávio Bolsonaro (PL) lidera o índice de rejeição, com 58%. Lula aparece com 25% de rejeição, atrás de Aécio Neves (44%), Joaquim Barbosa (38%), Cabo Daciolo (37%), Caiado (34%), Zema e Renan Santos, ambos com 29% de rejeição.

No estado, 67% dos eleitores aprovam a gestão de Lula, 26% desaprovam e 7% não responderam. Na questão qualitativa, 43% julgam a administração ótima ou boa, 30% regular e 22% ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 11 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PI-06473/2026.