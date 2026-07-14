Como o calor extremo está redesenhando o mapa das viagens de luxo

Espreguiçadeiras à beira da piscina com vista para as montanhas, em hospedagem que reflete a busca por clima ameno e paisagens áridas (Unsplash)
Jonalista colaborador
Publicado em 14 de julho de 2026 às 09h04.
O turismo de luxo vive uma mudança de rota que vai muito além da moda. Dados recentes da Global Travel Collection, rede de assessoria de viagens ligada à Internova Travel Group e responsável por mais de US$ 2,4 bilhões (cerca de R$ 13,3 bilhões) em vendas anuais no setor, mostram viajantes de alto poder aquisitivo abandonando os destinos tradicionais de verão em favor de climas mais frios, temporadas intermediárias e experiências de baixa densidade turística.
O fenômeno já tem nome no mercado: "cool is the new hot". A Escandinávia e o Ártico se tornaram um dos segmentos que mais crescem entre viajantes de luxo, com lodges ultraprivativos, cruzeiros de expedição e imersões voltadas ao bem-estar atraindo quem antes buscava praia.
O norte europeu, especialmente Alemanha, Dinamarca e Polônia, ganha força, enquanto a Groenlândia deixa de ser curiosidade geográfica para se tornar destino desejado por quem já esgotou os roteiros convencionais.
O Mediterrâneo segue como a região de luxo mais procurada do mundo, mas o mapa dentro dele se expande. Turistas cansados da superlotação em lugares como a Costa Amalfitana e Santorini migram para Croácia, Montenegro, Albânia e regiões menos conhecidas da Grécia, onde encontram paisagem e gastronomia semelhantes sem as filas. Puglia, a ilha de Paros e o litoral albanês surgem como destinos em ascensão, impulsionados por viagens de iate, vilas privadas e hotelaria boutique.
Relatórios do setor apontam um deslocamento geral da demanda para o outono e a primavera, períodos antes considerados intermediários e hoje disputados por quem busca fugir do calor extremo de agosto. Segundo o Virtuoso Luxe Report 2026, referência no segmento, quase metade dos viajantes de luxo já afirma alterar planos de viagem por causa das condições climáticas, e cresce a procura por destinos de clima ameno associada a maior preocupação com segurança e previsibilidade.
Esse movimento também aparece em relatos de operadoras que atuam diretamente no mercado europeu. Executivos do setor descrevem 2026 como o ano em que o cliente de luxo deixou de seguir o calendário tradicional das estações para negociar suas próprias datas de viagem, priorizando climas amenos e evitando picos de calor em regiões antes certeiras no verão.
Paralelamente à busca por clima, a privacidade se consolidou como valor central nas decisões de viagem de alto padrão. Vilas privadas, iates e propriedades de uso exclusivo ganham espaço frente aos hotéis tradicionais, e a exclusividade em regiões polares e nórdicas, incluindo Lapônia, Islândia, Noruega e Antártica, é hoje apontada por operadoras como uma das áreas de crescimento mais acelerado do setor.
Além do clima e da privacidade, cresce entre viajantes de alto padrão o interesse por hospedagens e experiências ligadas à regeneração ambiental, como restauração de ecossistemas, recuperação de corais e arquitetura resiliente ao clima. Uma pesquisa do Booking.com mostra a dimensão dessa virada: em 2016, apenas 42% dos entrevistados demonstravam interesse em viajar de forma mais sustentável, número que chegou a 93% em 2025.
Operadoras especializadas em expedições já relatam experiências até então impensáveis em regiões polares, como acampamentos móveis na Groenlândia e monitoramento de fauna marinha na Antártida, viabilizados justamente pelo derretimento do gelo e pela abertura de novas rotas de acesso.
O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) estima que o turismo responda por cerca de 10% do PIB mundial e gere mais de 350 milhões de empregos. Dentro desse ecossistema, o segmento de luxo movimenta atualmente US$ 2,5 trilhões (aproximadamente R$ 13,9 trilhões), com projeção de alcançar US$ 4,8 trilhões (cerca de R$ 26,7 trilhões) na próxima década. Especialistas do setor resumem a mudança de forma direta: o luxo deixou de ser medido em metros quadrados de hospedagem para ser avaliado pelo tempo de qualidade que uma viagem proporciona.
Diante desse cenário, marcas e operadoras de viagem enfrentam o desafio de reposicionar datas, comunicar com transparência os riscos climáticos de cada destino e demonstrar o impacto positivo que o turismo pode gerar em regiões vulneráveis, sem abrir mão da exclusividade que sustenta o segmento.