Por que a Globo não vai transmitir o jogo França x Espanha nesta terça-feira?

Quem pretende assistir à semifinal entre França e Espanha, nesta terça-feira, 14, às 16h (de Brasília), não encontrará a partida na programação da Globo. O confronto da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Na definição da divisão dos jogos da semifinal, a Globo teve prioridade para escolher qual confronto exibiria, diferentemente do que aconteceu nas quartas de final, quando essa preferência ficou com a CazéTV. A emissora optou por transmitir Inglaterra x Argentina, marcado para quarta-feira, 15. Com isso, França x Espanha será exibido apenas pela CazéTV, detentora dos direitos de transmissão dos 104 jogos do Mundial.

O cenário decorre do acordo de direitos de transmissão firmado para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto a Globo garantiu um pacote com 55 partidas, a CazéTV possui autorização para transmitir todos os jogos da competição.

A decisão também marca uma mudança na cobertura da Globo. Pela primeira vez desde 1970, quando iniciou a transmissão da Copa do Mundo, a emissora deixará de exibir uma das semifinais do torneio. Na edição realizada no México, as duas partidas dessa fase aconteceram no mesmo horário, e a Globo transmitiu apenas Brasil x Uruguai.

Nas edições seguintes, sempre que o Mundial teve semifinais em formato eliminatório, a emissora mostrou os dois confrontos. As exceções foram as Copas de 1974 e 1978, cujos regulamentos previam uma segunda fase de grupos em vez da fase semifinal.

Disputa com a CazéTV

A CazéTV passou a transmitir jogos de Copa do Mundo pela primeira vez na edição do Catar, em 2022, e ampliou sua cobertura em 2026. Com isso, o canal comandado por Casimiro Miguel tornou-se a única plataforma brasileira com direitos para exibir todas as partidas do torneio.

Dessa forma, França x Espanha poderá ser acompanhada ao vivo apenas pela CazéTV nesta terça-feira (14). Já Inglaterra x Argentina, na quarta-feira, 15, será exibida tanto pela plataforma digital quanto pela Globo.