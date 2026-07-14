Apple libera beta do iOS 27 com Siri turbinada pelo Gemini; veja 5 novidades

A Apple liberou nesta terça-feira, 14, a versão beta do iOS 27, atualização que ficará disponível oficialmente para iPhones a partir de setembro. O sistema operacional agora inclui uma maior integração com inteligência artificial (IA) e a primeira versão da Siri turbinada pelo Gemini, do Google.

Veja as cinco principais novidades do update:

1. Uma Siri que conversa e usa o Gemini

A grande estrela é a nova Siri, rebatizada de Siri AI.

Reconstruída sobre a plataforma Apple Intelligence, a assistente passa a funcionar mais como o ChatGPT ou o próprio Gemini — mantém conversas de ida e volta, responde a perguntas amplas e busca informações espalhadas pelos aplicativos do usuário, como Mail, Mensagens, Notas, Lembretes e Calendário.

Por trás dessa evolução está uma parceria com o Google. Os novos modelos de IA da Apple foram desenvolvidos com as tecnologias por trás do Gemini, fruto de um acordo entre as duas empresas anunciado no início do ano.

As respostas da Siri agora aparecem na Dynamic Island, e um aplicativo dedicado guarda o histórico das conversas, sincronizado de forma privada pelo iCloud.

2. IA espalhada por todo o sistema

A inteligência artificial deixa de ficar restrita à Siri e se espalha pelos aplicativos nativos.

O Safari passa a organizar automaticamente as abas por tema e a agrupar favoritos e itens da lista de leitura. Um recurso chamado "Avise-me" monitora uma página da web em busca de mudanças — como um produto que volta ao estoque.

A busca também foi reconstruída. O sistema passa a indexar o conteúdo mais rápido, e o app Mail agora exibe até cinco resultados principais, ordenados por relevância.

3. Câmera com "inteligência visual"

O aplicativo de câmera ganhou um modo de inteligência visual integrado à Siri.

Com ele, é possível fotografar objetos ao redor e obter informações sobre o que se está vendo.

A ferramenta permite, por exemplo, transformar o código de barras de um cartão de fidelidade em um cartão na carteira digital, importar vários eventos de um panfleto para o calendário de uma vez ou dividir uma conta a partir da foto de um recibo.

4. Controle de voz e desempenho mais rápido

O usuário agora pode ajustar o ritmo e a expressividade da voz da Siri, em uma nova configuração que também afeta a fala nos aplicativos Mapas e Safari.

Além da IA, a Apple promete ganhos de desempenho: o iOS 27 gerencia melhor a troca entre Wi-Fi e dados móveis, evitando que o aparelho fique preso a uma rede fraca, e acelera a abertura de aplicativos até em iPhones mais antigos, como o iPhone 11.

5. Controle parental reformulado

O update traz uma revisão do Tempo de Uso e dos controles para os pais.

Um novo painel dá uma visão mais clara da atividade da criança e permite ajustes com um toque.

É possível definir limites de tempo por categoria — como Jogos, Entretenimento e Redes Sociais — e criar rotinas diferentes para dias de escola, noites e fins de semana.

Um recurso chamado "Pedir para Navegar" estende o pedido de permissão também para sites, e as crianças podem solicitar autorização antes de contatar alguém novo.

Como instalar o iOS 27 Beta no iPhone?

Para instalar o iOS 27 Beta no iPhone, o usuário deve fazer login no site dos betas da Apple, entrar em Ajustes > Geral > Atualização de software.

Na seção Atualizações Beta, escolha a versão beta pública "27" para o seu dispositivo.

Nem todo iPhone terá tudo

Há uma ressalva importante.

Embora o iOS 27 funcione em modelos antigos, a partir do iPhone 11, os recursos de IA e a Siri AI exigem um aparelho compatível com o Apple Intelligence — ou seja, iPhone 15 Pro ou mais recente.

Algumas funções mais avançadas, como as vozes expressivas personalizadas, dependem de modelos ainda mais novos, como o iPhone 17 Pro e o iPhone Air.

A Siri AI também começa disponível apenas em alguns idiomas, em inglês, e não chega de imediato à União Europeia.