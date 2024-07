The Macallan comemora 200 anos em colaboração com El Celler de Can Roca

Ainda que as raízes de The Macallan estejam fincadas na Escócia, a Espanha tem uma forte importância para o uísque single malte, do país ibérico saem os barris curados de jerez que servem para o envelhecimento do uísque.

Para celebrar seu 200º aniversário, a The Macallan colabora com o aclamado restaurante espanhol El Celler de Can Roca para lançar uma nova experiência gastronômica permanente, chamada TimeSpirit, na The Macallan Estate, na Escócia, neste verão.

O TimeSpirit é o primeiro restaurante-conceito dos irmãos que já foram eleitos os melhores do mundo fora da Espanha. A experiência oferecerá aos visitantes um menu degustação de nove pratos, explorando a culinária da The Macallan enquanto a marca celebra 200 anos de história.

TimeSpirit estará localizado no coração da icônica propriedade da The Macallan, com uma sala de jantar de 30 lugares projetada pelo premiado arquiteto e designer David Thulstrup, conhecido pelo design do restaurante Noma, em Copenhague.

O espaço foi reinventado para criar uma experiência gastronômica definitiva, proporcionando uma imersão na natureza da The Macallan Estate, com vistas panorâmicas das colinas ondulantes de Speyside.

"El Celler de Can Roca tem sido um dos parceiros mais antigos da The Macallan, e por mais de doze anos temos desenvolvido criações culinárias excepcionais, novos produtos e inovações juntos. Desde nossos primórdios, em 1824, temos uma longa história com a Espanha e seus vinhos – particularmente Jerez. Portanto, reunir essas duas marcas para uma experiência gastronômica permanente na propriedade da The Macallan é uma ambição incrível realizada", diz Jaume Ferràs, Diretor Criativo da The Macallan.

"A filosofia do El Celler de Can Roca espelha a da The Macallan, com uma profunda inspiração na natureza, um compromisso com a comunidade e uma busca incessante pela inovação, e isso será demonstrado para todos vivenciarem no novo menu – que se inspirará no passado, imaginará o futuro e fará a diferença no presente, realmente mostrando a colaboração entre as duas marcas de uma maneira divertida e empolgante.”

“O vínculo do El Celler de Can Roca com a Escócia é emocionante e o TimeSpirit nos permitirá imaginar como seria o El Celler de Can Roca no norte europeu. As muitas viagens que fizemos à Escócia e a inspiração que encontramos em seus antigos livros de culinária nos deram a chance de homenagear a culinária escocesa. Percorremos todo o país, absorvendo seu espírito, dedicando tempo a ele e agora gostaríamos de compartilhar nossa culinária através da The Macallan. Celebramos nossa parceria de longa data como parte do 200º aniversário da The Macallan e destilamos sua história emocionante a partir da cozinha", comentam os irmãos Roca, do El Celler de Can Roca.

O TimeSpirit será aberto aos consumidores no final do verão europeu de 2024. Para reservar a partir de 1º de agosto no site da The Macallan.