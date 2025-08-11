46 anos de maturação e apenas 112 unidades: o novo rótulo da The Macallan

Desde os verdes prados nas Terras Altas da Escócia até os cantos mais glamorosos do mundo, The Macallan possui uma história em que a tradição se encontra com a modernidade não apenas no mercado de bebidas, mas também no setor artístico. Desde o início, a colaboração tem sido um dos pilares da empresa. Esta sinergia criativa levou a marca a se associar com marcas como Lalique, Bentley Motors ou o 60º Aniversário de James Bond.

Desta vez, a destilaria escocesa apresenta a coleção “The Tree of Life”, uma edição limitada com dois single malts inspirados na obra e no legado do artista Charles Rennie Mackintosh, ícone do design e da arquitetura no início do século XX.

Com forte presença da natureza como elemento criativo, a coleção reúne as expressões The Tree of Life by The Macallan e Art is the Flower.

O destaque da coleção é The Tree of Life, um single malt de 46 anos maturado em dois barris de carvalho europeu previamente envelhecidos com vinho Jerez desde 1979. O número 46 foi escolhido porque foi nessa idade que Mackintosh se afastou da arquitetura para se reconectar com a natureza, produzindo algumas de suas obras mais conhecidas. Apenas 112 unidades do rótulo foram produzidas.

O uísque é apresentado em uma garrafa de cristal Lalique, com tampa inspirada em “The Spirit of the Rose”, vitral criado por Mackintosh em 1902. A peça é envolvida por uma escultura metálica baseada em elementos decorativos desenvolvidos pelo artista para sua arquitetura.

Segundo Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker da The Macallan, o rótulo traz “notas de frutas tropicais com madeira tostada, especiarias e carvalho antigo — um perfil complexo que remete diretamente ao trabalho em madeira do artista”.

A segunda expressão da coleção, Art is the Flower, é um single malt maturado em barris de carvalho europeu barris previamente utilizados para vinho Jerez. Inspirado pelas formas naturais presentes nas obras de Mackintosh, o uísque traz notas de figo, frutas secas, cereja, amêndoas e carvalho polido.

The Macallan: "Art is the Flower", rótulo inspirado na obra e no legado do artista Charles Rennie Mackintosh (The Macallan/Divulgação)

De acordo com o Whisky Maker Steven Bremner, a criação buscou refletir o espírito de Mackintosh. “Selecionamos barris no auge da maturação para capturar nuances delicadas e frutadas, além das notas clássicas do carvalho europeu.” O nome da expressão vem de uma fala do próprio Mackintosh em 1902: “A arte é a flor. A vida é a folha verde" (do original, inglês: "Art is the flower. Life is the green leaf”), uma metáfora sobre o ciclo da criação, que também inspira o conceito da coleção.

O projeto inclui ainda uma série de curtas documentais com criadores influenciados pela obra de Mackintosh, como o estilista escocês Christopher Kane, que já usou elementos do artista em coleções anteriores. Segundo o diretor Stuart Robertson, “a parceria com a The Macallan reforça como o trabalho de Mackintosh continua atual — e como pode dialogar com outras formas de arte, como o uísque”.