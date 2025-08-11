46 anos de maturação e apenas 112 unidades: o novo rótulo da The Macallan

The Macallan: coleção “The Tree of Life”, inspirada na obra e no legado do artista Charles Rennie Mackintosh (The Macallan/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h03.
Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 17h31.
Desde os verdes prados nas Terras Altas da Escócia até os cantos mais glamorosos do mundo, The Macallan possui uma história em que a tradição se encontra com a modernidade não apenas no mercado de bebidas, mas também no setor artístico. Desde o início, a colaboração tem sido um dos pilares da empresa. Esta sinergia criativa levou a marca a se associar com marcas como Lalique, Bentley Motors ou o 60º Aniversário de James Bond.
Desta vez, a destilaria escocesa apresenta a coleção “The Tree of Life”, uma edição limitada com dois single malts inspirados na obra e no legado do artista Charles Rennie Mackintosh, ícone do design e da arquitetura no início do século XX.
Com forte presença da natureza como elemento criativo, a coleção reúne as expressões The Tree of Life by The Macallan e Art is the Flower.
O destaque da coleção é The Tree of Life, um single malt de 46 anos maturado em dois barris de carvalho europeu previamente envelhecidos com vinho Jerez desde 1979. O número 46 foi escolhido porque foi nessa idade que Mackintosh se afastou da arquitetura para se reconectar com a natureza, produzindo algumas de suas obras mais conhecidas. Apenas 112 unidades do rótulo foram produzidas.
O uísque é apresentado em uma garrafa de cristal Lalique, com tampa inspirada em “The Spirit of the Rose”, vitral criado por Mackintosh em 1902. A peça é envolvida por uma escultura metálica baseada em elementos decorativos desenvolvidos pelo artista para sua arquitetura.
Segundo Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker da The Macallan, o rótulo traz “notas de frutas tropicais com madeira tostada, especiarias e carvalho antigo — um perfil complexo que remete diretamente ao trabalho em madeira do artista”.
A segunda expressão da coleção, Art is the Flower, é um single malt maturado em barris de carvalho europeu barris previamente utilizados para vinho Jerez. Inspirado pelas formas naturais presentes nas obras de Mackintosh, o uísque traz notas de figo, frutas secas, cereja, amêndoas e carvalho polido.
De acordo com o Whisky Maker Steven Bremner, a criação buscou refletir o espírito de Mackintosh. “Selecionamos barris no auge da maturação para capturar nuances delicadas e frutadas, além das notas clássicas do carvalho europeu.” O nome da expressão vem de uma fala do próprio Mackintosh em 1902: “A arte é a flor. A vida é a folha verde" (do original, inglês: "Art is the flower. Life is the green leaf”), uma metáfora sobre o ciclo da criação, que também inspira o conceito da coleção.
O projeto inclui ainda uma série de curtas documentais com criadores influenciados pela obra de Mackintosh, como o estilista escocês Christopher Kane, que já usou elementos do artista em coleções anteriores. Segundo o diretor Stuart Robertson, “a parceria com a The Macallan reforça como o trabalho de Mackintosh continua atual — e como pode dialogar com outras formas de arte, como o uísque”.