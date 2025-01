Stellantis traz nova marca chinesa de carros ao Brasil em abril

A Stellantis, grupo automotivo que controla marcas como Fiat, Peugeot, Ram, Citroën e Jeep, confirmou nesta quinta-feira, 30, que trará a marca chinesa Leapmotor ao Brasil em abril deste ano. A informação foi revelada por Emanuele Cappellano, CEO da Stellantis na América do Sul.

"Os primeiros carros serão importados da China", afirmou o executivo. Segundo ele, a empresa avalia diferentes modelos para o mercado brasileiro, que não serão apenas elétricos. “O acordo com a Leapmotor nos ajuda a atender uma demanda de mercado mais ampla”, disse.

A Stellantis firmou um acordo com a Leapmotor por meio de uma joint venture, permitindo que ambas ampliem sua presença global e compartilhem infraestrutura de produção, distribuição e fornecedores.

Ainda não está definido se a estreia da marca no Brasil será com um ou mais modelos, mas há expectativa sobre o T03, um compacto elétrico que vem sendo chamado de “Mobi elétrico” por seu porte e proposta de preço mais acessível.

Contratação de 1.500 funcionários

Além da chegada da Leapmotor, a Stellantis anunciou a contratação de 1.500 funcionários. Do total, 1.200 vagas serão para a fábrica de Betim (MG), e 300 para Porto Real (RJ).

Com esse reforço, a unidade mineira, que já é a maior fábrica da Stellantis no mundo, seguirá com capacidade para produzir 650 mil carros por ano e 1,1 milhão de motores, contando com um quadro de 16 mil funcionários.

Investimentos bilionários na América do Sul

Até 2030, a Stellantis investirá R$ 32 bilhões na América do Sul, com o lançamento de 40 novos produtos e oito powertrains. Os recursos também serão direcionados para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras em toda a cadeia automotiva, além de novas oportunidades estratégicas de negócios.

A empresa seguirá com a implementação da tecnologia Bio-Hybrid, já presente nos modelos Fiat Pulse e Fastback Hybrid, que foram os primeiros da marca a receberem essa inovação.

Do total de investimentos, os principais destinos serão:

R$ 14 bilhões para a fábrica de Betim (MG);

para a fábrica de Betim (MG); R$ 13 bilhões para a unidade de Goiana (PE);

para a unidade de Goiana (PE); R$ 3 bilhões para Porto Real (RJ).

Além disso, a fábrica de Córdoba, na Argentina, receberá R$ 2 bilhões para o desenvolvimento de uma nova família de carros. Um dos modelos já confirmados para produção no país é a Fiat Titano.