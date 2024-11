Os melhores carros do ano de 2024 segundo ranking EXAME Casual

Cento e vinte e cinco bilhões de reais. Esse é o total que as montadoras devem investir no Brasil até 2033, segundo a Anfavea. Trata-se do maior aporte já visto no setor, refletindo o bom momento das vendas de veículos, com outubro marcando 250.000 emplacamentos, o melhor índice desde dezembro de 2019. O investimento é impulsionado pela melhora da economia e pelo programa Mover, que incentiva a eficiência energética e reduz impostos para veículos menos poluentes.

A chegada de novas soluções sustentáveis, como o primeiro híbrido flex plug-in fabricado no país, e o avanço das montadoras chinesas no segmento de elétricos aumentam a competitividade no mercado. Pelo menos seis novas marcas chinesas estão previstas para chegar ao Brasil nos próximos meses. Em 2025, o Salão do Automóvel voltará após sete anos, trazendo muitos lançamentos, outro bom sinal para o setor.

A terceira edição do Ranking ­EXAME Casual Melhores Carros do Ano 2024 reflete essa boa fase. A lista deste ano contou com a participação de 32 jornalistas especializados, que avaliaram 104 modelos de 31 marcas. As faixas de preço foram ampliadas e agora incluem valores até 150.000 reais, entre 150.000 e 300.000 reais, e acima de 300.000 reais, nas categorias mais desejado, luxuoso, confiá­vel, bonito e tecnológico. Para as marcas, mantêm-se as categorias esportiva, desejada, confiável, tecnológica e luxuosa. Confira o resultado.

Carro mais desejado até R$ 150.000: BYD Dolphin Mini

BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil (BYD /Divulgação)

O BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil, registrou mais de 17.000 unidades emplacadas entre janeiro e outubro, segundo dados da Fenabrave. Ele se tornou um sonho de consumo dos brasileiros pela versatilidade e praticidade, especialmente para uso urbano e distâncias curtas. Sua autonomia alcança 280 quilômetros, de acordo com o Inmetro. O modelo acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 14,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 130 quilômetros por hora. Entre as novas tecnologias destaca-se a tela flutuante de 10,1 polegadas com rotação elétrica. A versão de entrada, com quatro lugares, tem preço inicial de 115.800 reais.

Carro mais luxuoso até R$ 150.000: Jeep Renegade MY 2025

Jeep Renegade: mais meio milhão de unidades vendidas no Brasil (Jeep/Divulgação)

No segmento de SUVs, o Jeep Renegade se destaca como referência desde seu lançamento, em 2015. Primeiro Jeep fabricado no Polo Automotivo Stellantis, em Pernambuco, o Renegade já superou meio milhão de unidades vendidas no Brasil. Na versão 2025 o modelo apresenta melhorias que o colocam como um dos mais luxuosos da categoria, com banco em tecido premium e motor 1.3 turbo flex de 185 cavalos. A edição também oferece duas novas opções de cores. O preço da versão de entrada é de 118.290 reais.

Carro mais confiável até R$ 150.000: Volkswagen Novo T-Cross

O Volkswagen T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil (Volkswagen/Divulgação)

Aquela máxima de que EM time que está ganhando não se mexe não funciona para a Volkswagen. A marca aprimorou o T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil, trazendo um design mais tecnológico e moderno. Em cinco anos, já foram vendidas mais de 320.000 unidades do modelo. A nova versão apresenta lanternas traseiras conectadas por uma iluminação contínua interrompida apenas pelo logo da Volkswagen. Todas as categorias agora incluem faróis Full LED com função diurna (DRL), luz de posição, pisca, farol baixo e alto, todos em LED, aumentando a segurança. As rodas foram redesenhadas para o mercado local. O preço inicial é de 145.990 reais.

Carro mais bonito até R$ 150.000: Peugeot 2008

O novo Peugeot 2008: design marcante e inovador (Pedro Bicudo/Peugeot/Divulgação)

O novo Peugeot 2008 é o primeiro modelo da marca a apresentar sua nova identidade visual na América do Sul, com um design marcante e inovador. Equipado com motor turbo 200 de 130 cavalos e câmbio CVT de sete velocidades com modos automático, manual e sport, o modelo atrai olhares com sua assinatura luminosa exclusiva, que inclui três garras verticais com luzes DRL em LED integradas ao para-choque. O preço inicial é de 119.990 reais.

Carro mais tecnológico até R$ 150.000: GWM Ora 03 Skin

O Ora 03 Skin, da GWM: autonomia de 232 quilômetros (GWM/Divulgação)

O Ora 03 Skin, da GWM, é um modelo 100% elétrico com autonomia de 232 quilômetros, segundo o Inmetro. Com um design urbano e esportivo, o carro conta com o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS), que inclui um radar frontal de múltiplos alcances e cinco câmeras distribuídas pelo veículo. Entre os recursos de segurança estão o piloto automático inteligente, sete airbags e visão 360 graus com nove modos de ­visualização. A central multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A versão única é vendida por 150.000 reais.

Carro mais desejado entre R$ 150.000 e R$ 300.000: Ram Nova Rampage Rebel Ignition

A Rampage Rebel Ignition: robustez sem tamanho exagerado (Rampage/Divulgação)

A Rampage Rebel Ignition é a picape ideal para quem busca robustez sem tamanho exagerado. Equipado com o motor 2.0L Hurricane 4 Turbo a gasolina, que entrega 272 cavalos de potência, o modelo possui tração 4x4 com força distribuída automaticamente entre os eixos e opção de reduzida para terrenos de baixa aderência. Destaque para a cor laranja exclusiva Ignition, teto e detalhes em preto brilhante, além de rodas, maçanetas e retrovisores na mesma tonalidade. Entre os itens de série estão o sistema de som Harman Kardon e comandos elétricos para o banco do passageiro. O preço é de 286.990 reais.

Carro mais luxuoso entre R$ 150.000 e R$ 300.000: Mercedes-Benz CLA 200 Progressive

Mercedes-Benz CLA 200 Progressive: acabamento refinado e cores exclusivas. (Mercedes-Benz/Divulgação)

Sinônimo de luxo, a Mercedes-Benz traz ao Brasil o CLA 200 Progressive como modelo de entrada. A linha se destaca pelo acabamento refinado, com combinações de materiais e cores exclusivas. Externamente, apresenta grade cromada, saídas de escapamento em cromo, spoiler traseiro e rodas AMG de 18 polegadas. O interior é enriquecido com acabamento em alumínio e detalhes cromados no volante e nas saídas de ar. Equipado com volante esportivo multifuncional em couro, o modelo oferece conforto e segurança, além de um porta-malas de 440 litros. Acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 8,4 segundos. Preço: 295.900 reais.

Carro mais confiável entre R$ 150.000 e R$ 300.000: Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross 2025: atualização visual e novos itens de conveniência (Toyota/Divulgação)

A confiabilidade da Toyota se confirma no Corolla Cross 2025, que recebeu uma atualização visual e novos itens de conveniência, mantendo o sistema híbrido flex. Na dianteira, a nova grade estilo colmeia e os faróis com assinatura de LED se destacam, além dos indicadores de direção sequenciais tridimensionais. Recursos como freio de estacionamento eletrônico, carregador sem fio, acionamento elétrico da tampa traseira e painel digital elevam o nível do SUV. O modelo também inclui assistência de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, controle adaptativo de velocidade, reconhecimento de placas e farol alto automático. Preço inicial: 166.190 reais.

Carro mais bonito entre R$ 150.000 e R$ 300.000: Renault Megane E-Tech

Megane E-Tech: virada de estilo para a Renault (Rodolfo Buhrer/Renault/Divulgação)

O Megane E-Tech marca uma virada de estilo para a Renault, trazendo uma plataforma 100% elétrica com o design “sensual tech”. A carroceria exibe curvas suaves, recortes em torno dos faróis e capô arquea­do, combinados com linhas definidas e saídas de ar nos para-choques que transmitem uma sensação de qualidade premium. O Megane E-Tech apresenta o novo logo “Nouvel’R” e conta com mais de 300 patentes registradas em sua plataforma, incluindo inovações no sistema propulsor e gestão térmica. Com motor elétrico de 220 cavalos e três opções de cor, o modelo tem preço inicial de 199.900 reais.

Carro mais tecnológico entre R$ 150.000 e R$ 300.000: Volvo EX30

Volvo EX30: linha premium da marca incluem equipamentos de segurança avançados (Volvo/Divulgação)

O Volvo EX30 foi projetado para ser o modelo de entrada na linha premium da marca e é o primeiro SUV sueco fabricado na China, pela Geely. Todas as versões incluem equipamentos de segurança avançados: seis airbags, proteção contra impactos laterais, mitigação de colisões e prevenção de lesões na coluna cervical, ­Isofix, detector de fadiga, assistente de partida em rampas, controle de descidas, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e muito mais. Com autonomia de 250 quilômetros, o EX30 tem preço inicial de 229.950 reais.

Carro mais desejado acima de R$ 300.000: Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue: câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1 (Ferrari/Divulgação)

O primeiro SUV da Ferrari mantém as características dos esportivos da marca, com o ultraluxo presente em cada detalhe. No aspecto técnico, o câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1. A Purosangue acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 3,3 segundos, chega a 200 quilômetros por hora em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 300 quilômetros por hora. Tem 4,97 metros de comprimento, 2,03 metros de largura, 1,59 metro de altura e 3,02 metros de distância entre-eixos. O porta-malas comporta 473 litros. O preço parte de 7.500.000 reais.

Carro mais confiável acima de R$ 300.000: Ford Ranger Raptor

A nova Ford Ranger Raptor marca a estreia da montadora americana no segmento de picapes de alta performance no Brasil. O lançamento foi um sucesso, com 400 unidades vendidas em apenas 5 horas. Com 397 cavalos de potência, a Raptor acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 5,8 segundos e é equipada com amortecedores de competição com ajuste ativo, adaptando-se automaticamente às condições do terreno. Na dianteira, a picape se destaca pela grade preta com o nome “Ford” em letras grandes e pelos para-choques de aço, que se conectam aos alargadores dos para-lamas. No interior, a Ranger Raptor combina esportividade e refinamento, tornando-se referência em sua categoria. O preço parte de 469.700 reais.

Carro mais bonito acima de R$ 300.000: Audi RS6 Avant Performance

O Audi RS6 Avant Performance: de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos (Audi/Divulgação)

O Audi RS6 Avant Performance é uma rara station wagon no mercado brasileiro, que honra o legado da marca nesse segmento. Equipado com um motor 4.0 V8 biturbo de 630 cavalos, o modelo acelera de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos. Sua icônica tração integral Quattro garante conforto e segurança em qualquer tipo de estrada, seja na rodovia, seja em trechos de terra. No interior, o modelo oferece requinte e esportividade, com materiais nobres como Alcântara, couro e fibra de carbono. O modelo também conta com amplo espaço interno, acomodando cinco ocupantes e um porta-malas com 565 litros. O preço é de 1.229.990 reais.

Carro mais tecnológico acima de R$ 300.000: BMW X7

BMW X7: visual ousado e robusto (BMW/Divulgação)

Após o sucesso do i7, vencedor da categoria no ano anterior, a BMW reafirma sua posição no mercado de veí­culos tecnológicos com o novo X7. O modelo traz um visual ousado e robusto, com conjunto óptico dividido em duas seções de LED: a superior para condução diurna e a inferior para iluminação noturna. O para-choque conta com entradas de ar esportivas, e as rodas de 22 polegadas reforçam o caráter executivo-esportivo do SUV. Disponível exclusivamente na versão M60i, o X7 é equipado com um V8 TwinPower Turbo de 530 cavalos, que permite aceleração de zero a 100 quilômetros por hora em 4,7 segundos, com velocidade máxima limitada a 250 quilômetros por hora. O preço é de 1.235.950 reais.

Carro mais luxuoso acima de R$ 300.000: Lexus RX 450h+

O Lexus RX 450h+: design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional (Lexus/Divulgação)

O Lexus RX 450h+ é o modelo topo de linha da marca no Brasil, reunindo design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional. Inspirado pelo conceito de omotenashi, algo como “hospitalidade” na tradução do japonês, o RX 450h+ foi desenvolvido de dentro para fora, priorizando comandos intuitivos. Os bancos possuem ventilação e aquecimento em ambas as fileiras, enquanto motorista e passageiro dianteiro contam com até 14 ajustes elétricos e memórias de posição. O SUV também oferece teto panorâmico, persianas retráteis nas portas traseiras, ar-condicionado de três zonas e uma central multimídia de 14 polegadas com comandos por voz, além de volante revestido em couro e madeira. Equipado com um sistema híbrido que combina um motor 2.5 a gasolina e dois motores elétricos — um para cada eixo —, o modelo possui autonomia de até 56 quilômetros no modo elétrico. O preço é de 609.990 reais.

MARCA MAIS ESPORTIVA : Porsche

Com presença consolidada em corridas de alta performance no mundo todo, a Porsche leva a essência esportiva e o design arrojado de seus modelos de pista para as ruas. Exemplos como o 718 Spyder RS, que personifica a união entre potência e estilo, e o Cayenne E-Hybrid reforçam essa tradição. Não é à toa que a marca conquista o título de mais esportiva pela terceira vez consecutiva no ranking.

MARCA MAIS DESEJADA : Ferrari

A Ferrari é a marca mais desejada do universo automobilístico por sua combinação única de design icônico, performance de ponta e uma história rica em vitórias nas pistas. Cada modelo carrega o prestígio e a tradição da marca, com atenção obsessiva aos detalhes e tecnologia de ponta. Seu mais recente lançamento, o SUV Purosangue, gerou grande expectativa, ampliando ainda mais o fascínio dos entusiastas da Ferrari.

MARCA MAIS CONFIÁVEL: Toyota

Pelo terceiro ano consecutivo, a Toyota é eleita a marca mais confiável no Ranking EXAME Casual Melhores Carros do Ano. Exemplares como o Corolla Cross, equipado com o sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS), ilustram esse compromisso. A tecnologia japonesa é conhecida pela durabilidade, baixo custo de manutenção e economia de combustível, atributos valorizados tanto pelo consumidor quanto pelo júri.

MARCA MAIS LUXUOSA: Mercedes-Benz

Falar em Mercedes-Benz é falar de luxo. Esse reconhecimento é respaldado pelo título de marca de luxo mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 58,9 bilhões de dólares, segundo o ranking Best Global Brands. Cada veículo Mercedes-Benz combina materiais premium e tecnologia avançada, proporcionando uma experiência de condução inigualável e exclusiva.

MARCA MAIS TECNOLÓGICA: BMW

Líder em inovação, a BMW se destaca em sistemas avançados de assistência ao motorista, interfaces intuitivas e tecnologias de inteligência artificial que elevam a experiência de direção. Recentemente, a marca iniciou a produção do BMW X5 PHEV em sua fábrica em Santa Catarina, o primeiro híbrido plug-in nacional. Até 2028, a BMW planeja investir 1,1 bilhão de reais na planta brasileira para desenvolver veículos mais eficientes energeticamente, abrindo o caminho para modelos 100% elétricos no Brasil.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Harper’s Bazaar Brasil), André Sollitto (Veja), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Camila Camanzi (Carros com Camanzi), Cássio Cortes, Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/Auto Record), Fabiano Mazzeo (BlogAuto), Felipe Salomão (Revista Carro/Revista O Mecânico), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giu Brandão (Mundo Sobre Rodas), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Jorge Moraes (CBN/UOL/TV Band), Júlia Storch (EXAME), Marcus Vinicius Gasques, Marlos Ney Vidal (Autos Segredos/UOL), Milene Rios (AutoEsporte/TV Globo), Paula Braga (Automotive Business), Paula Gama (UOL), Paula Mascari (Mecânica Copa Truck), Paulo Amaral (Canaltech), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges (Primeira Classe/UOL), Rafael Davini (EXAME), Renan Bandeira (Mobiauto), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Rodrigo Mora, Tião Oliveira (Estadão).