Verão com estilo: os novos modelos de sandálias de Ricardo Almeida

Os modelos são feitos em couro e camurça e estão disponíveis nas cores preto e marrom

Ricardo Almeida: dois modelos de sandália para o verão 2026 (Ricardo Almeida/Divulgação)

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h47.

As criações de Ricardo Almeida não se limitam apenas às roupas. A marca paulistana de alfaiataria apresenta dois novos modelos de sandálias para linha de calçados. 

Os modelos são feitos em couro e camurça e estão disponíveis nas cores preto e marrom. Com fabricação própria e matérias-primas nobres, as novidades apresentam o característico solado quadrado da marca, unindo construção artesanal e design contemporâneo. Eles atendem do tamanho 37 ao 44.

A Sandália de Tira prioriza o conforto e a funcionalidade da tira frontal, integrada a um ajuste elástico traseiro que garante total sustentação.

Sandália de tira: disponível a partir de 2 de fevereiro (Ricardo Almeida/Divulgação)

Já o segundo modelo, Sandália de Faixa, aposta em uma modelagem estruturada de tiras paralelas com fechamento em velcro, unindo ventilação ideal à sofisticação.

As sandálias de tira podem ser encontradas hoje no site e nas lojas físicas em todo o Brasil e as de faixa a partir do dia 2 de fevereiro.

