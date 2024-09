Dona da Fiat e Jeep investe R$ 2 bi em fábrica na Argentina para produzir nova família de carros

A Stellantis (dona de marcas como Fiat, Peugeot, Ram, Citroën e Jeep) vai investir R$ 2 bilhões na fábrica de Córdoba, na Argentina, para o desenvolvimento de uma nova família de carros. Atualmente, a planta produz o Fiat Cronos, e, segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul, essa nova família pode "passear" por mais de uma marca do grupo. "Vai chegar no ano que vem e não será vendido exclusivamente na América do Sul", disse ele em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 5.

O valor será investido no ciclo entre 2025 e 2030 e faz parte de um grande investimento para a região, totalizando R$ 30 bilhões. Desse montante, R$ 14 bilhões ficarão em Betim, Minas Gerais, R$ 13 bilhões em Goiana, Pernambuco, e R$ 3 bilhões em Porto Real, no Rio de Janeiro.

Nos planos da companhia, o dinheiro será usado para impulsionar o lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, além do desenvolvimento de tecnologias como o Bio-Hybrid, tecnologias de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios. A meta é lançar o primeiro carro híbrido flex plug-in do Brasil até o final do ano.

Recorde de produção

Emanuele Cappellano também detalhou os recordes de produção que a Stellantis alcançou no mês de agosto. A companhia registrou o melhor mês de produção de sua história na América do Sul, com 88.709 veículos fabricados. Além disso, o Polo Automotivo de Betim atingiu o maior volume de produção desde 2021, quando a empresa foi criada, pelo segundo mês consecutivo, com 45,5 mil unidades fabricadas na planta mineira.

Com o resultado de 16,4 mil unidades emplacadas, a picape Strada registrou o maior volume de emplacamento desde seu lançamento, em 1998, estabelecendo mais um recorde para a Fiat. Em agosto, a marca garantiu o 1º lugar no ranking, com 22,1% de market share e 49.428 unidades emplacadas, o que representa aproximadamente 13,3 mil unidades à frente do segundo colocado no mês.

Híbrido flex plug-in

A Stellantis está correndo para ser a primeira a produzir no Brasil um carro híbrido flex plug-in. A companhia tem ainda mais quatro lançamentos previstos até o final do ano, sendo que dois deles contarão com essa nova tecnologia. Questionado sobre qual marca ou modelo será o primeiro, Emanuele Cappellano manteve o mistério, afirmando que tudo será anunciado em breve. "Posso dizer que a produção já começou", revela.

Outras montadoras também estão nessa corrida. A Toyota anunciou investimentos para assumir a liderança nesse segmento. A GWM é outra que também está na disputa. A chinesa espera começar a produzir os primeiros carros no Brasil entre o final deste ano e o início do próximo ano.