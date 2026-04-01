Lançamentos do Disney+ em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril no Disney+: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Disney+/Reprodução)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de abril de 2026 às 11h01.
Abril chega com um catálogo renovado no Disney+, com um equilíbrio entre grandes franquias de heróis, expansões de universos literários e o retorno de comédias clássicas que marcaram gerações.
O grande destaque do mês é a estreia de Os Testamentos: Das Filhas de Gilead, série baseada na obra de Margaret Atwood que expande o universo de The Handmaid's Tale. Além disso, os fãs da Marvel continuam acompanhando a jornada de Matt Murdock em Demolidor: Renascido, que segue com episódios semanais.
Para os fãs de Star Wars, o foco se volta para o lado sombrio com Star Wars: Maul – Lorde das Sombras. Abril também marca a estreia de Malcolm: A Vida Continua Injusta e novos episódios do revival de Scrubs.