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Lançamentos do Disney+ em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Estreia de "Os Testamentos", sequência de Handmaid's Tale, e o retorno de "Demolidor: Renascido" são os grandes destaques do mês

Abril no Disney+: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Disney+/Reprodução)

Abril no Disney+: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Disney+/Reprodução)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 11h01.

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Abril chega com um catálogo renovado no Disney+, com um equilíbrio entre grandes franquias de heróis, expansões de universos literários e o retorno de comédias clássicas que marcaram gerações.

O grande destaque do mês é a estreia de Os Testamentos: Das Filhas de Gilead, série baseada na obra de Margaret Atwood que expande o universo de The Handmaid's Tale. Além disso, os fãs da Marvel continuam acompanhando a jornada de Matt Murdock em Demolidor: Renascido, que segue com episódios semanais.

Para os fãs de Star Wars, o foco se volta para o lado sombrio com Star Wars: Maul – Lorde das Sombras. Abril também marca a estreia de Malcolm: A Vida Continua Injusta e novos episódios do revival de Scrubs.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em abril de 2026:

Séries que entram no Disney+ em abril

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  • Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos | 01/04/2026
  • Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | 06/04/2026
  • Os Testamentos: Das Filhas de Gilead | 08/04/2026
  • Malcolm: A Vida Continua Injusta | 10/04/2026
  • A Coroa Perfeita | 10/04/2026
  • DOC: Temporada 2 | 22/04/2026
  • Terra de Ouro | 29/04/2026
  • Demolidor: Renascido: Temporada 2 | SEMANAL (Terças)
  • Scrubs | SEMANAL (Terças)
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Filmes que entram no Disney+ em abril

  • Pizza Movie | 03/04/2026
  • Orangotango | 22/04/2026

Finais de Temporada e Especiais

  • Uma Mente Excepcional: Temporada 2 | 08/04/2026
  • A Casa do Mickey Mouse+ | 22/04/2026

Reality Shows

  • Fábrica de Casamentos | 01/04/2026
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