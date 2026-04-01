Lançamentos do Disney+ em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril chega com um catálogo renovado no Disney+, com um equilíbrio entre grandes franquias de heróis, expansões de universos literários e o retorno de comédias clássicas que marcaram gerações.

O grande destaque do mês é a estreia de Os Testamentos: Das Filhas de Gilead, série baseada na obra de Margaret Atwood que expande o universo de The Handmaid's Tale. Além disso, os fãs da Marvel continuam acompanhando a jornada de Matt Murdock em Demolidor: Renascido, que segue com episódios semanais.

Para os fãs de Star Wars, o foco se volta para o lado sombrio com Star Wars: Maul – Lorde das Sombras. Abril também marca a estreia de Malcolm: A Vida Continua Injusta e novos episódios do revival de Scrubs.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em abril de 2026:

Séries que entram no Disney+ em abril

Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos | 01/04/2026

Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | 06/04/2026

Os Testamentos: Das Filhas de Gilead | 08/04/2026

Malcolm: A Vida Continua Injusta | 10/04/2026

A Coroa Perfeita | 10/04/2026

DOC: Temporada 2 | 22/04/2026

Terra de Ouro | 29/04/2026

Demolidor: Renascido: Temporada 2 | SEMANAL (Terças)

Scrubs | SEMANAL (Terças)

Filmes que entram no Disney+ em abril

Pizza Movie | 03/04/2026

Orangotango | 22/04/2026

Finais de Temporada e Especiais

Uma Mente Excepcional: Temporada 2 | 08/04/2026

A Casa do Mickey Mouse+ | 22/04/2026

Reality Shows