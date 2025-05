Lançamentos de tênis: Vans, New Balance e Asics revisitam clássicos

Neste mês, marcas de tênis revisitam o passado com lançamentos que contam a história de coleções passadas que se tornaram clássicas. A Vans, apresenta a Premium Old Skool Music Collection, com referências ao universo da música e do skate, em três fases: nos dias 8, 15 e 22 de maio. Já a New Balance apresenta o Grey Days, com sete silhuetas que vão desde os clássicos atemporais às novidades mais recentes, em homenagem à cor clássica da marca. Confira.

Vans

Vans: coleção inspirada na Warped Tour (Vans /Divulgação)

A Vans apresenta a Premium Old Skool Music Collection, com referências ao universo da música e do skate. A Premium Old Skool Music Collection será lançada em três fases: nos dias 8, 15 e 22 de maio.

Lançado pela primeira vez em 1977, o Style 36, também conhecido como Old Skool, foi o segundo tênis de skate criado pela Vans e o primeiro a apresentar a icônica Sidestripe.

Agora, a Vans celebra essa conexão duradoura com a Premium Old Skool Music Collection, composta por três cápsulas únicas inspiradas no Old Skool de diferentes épocas e gêneros musicais. A primeira cápsula traz estampa de oncinha e cores sólidas, representando as combinações originais adotadas pelos músicos de punk e hardcore nas décadas de 1970 e 1980.

A segunda cápsula, que será lançada amanhã, 15, é inspirada na Warped Tour, a turnê de rock itinerante que percorreu os Estados Unidos e Canadá entre 1995 e 2019. A Vans foi patrocinadora do evento desde sua primeira edição, que passou a se chamar Vans Warped Tour. Esta silhueta se destaca com o clássico xadrez Checkerboard, combinações em dois tons e estampas de chamas, reacendendo o espírito dos anos 2000.

A última cápsula, que chega no dia 22 de maio, apresenta cores vibrantes com solado de borracha, remetendo à época em que o hip hop underground levou o Old Skool a novos caminhos. Cada cápsula foi criada para homenagear a inconformidade e o espírito de transgressão que definem o Old Skool desde a sua origem.

A linha completa estará disponível para compra nas lojas físicas da Vans, no Vans App, multimarcas e no site oficial da marca.

Converse

Converse: os clássicos Chuck Taylor All Star e Chuck 70 ganham novas versões com os personagens Tom e Jerry (Divulgação/Divulgação)

Para celebrar mais de oito décadas da famosa dupla de desenho animado, a Converse se une à Warner Bros Discovery e lança uma colaboração inspirada em Tom & Jerry. Os clássicos Chuck Taylor All Star e Chuck 70 ganham novas versões com detalhes espalhados pelo cabedal, língua e solado, recriando cenas da eterna perseguição entre gato e rato.

Não é a primeira vez que Tom & Jerry e Converse se encontram. Em 2022, um modelo colaborativo já conquistou os fãs da dupla. Agora, a parceria se expande para uma coleção completa, incluindo roupas e opções também para o público infantil.

A coleção Converse x Tom & Jerry está disponível no e-commerce da Converse (converse.com.br) e na loja física da própria marca no Shopping Cidade São Paulo, que fica na Avenida Paulista.

New Balance

New Balance: cinza volta a ser protagonista em mais uma edição do Grey Days (Divulgação/Divulgação)

Cor que representa o legado da New Balance, o cinza volta a ser protagonista em mais uma edição do Grey Days com sete silhuetas que vão desde os clássicos atemporais às novidades mais recentes. Entre eles, estão o 550, 9060, T500, 740, 1000 e o Fresh Foam X 1080 v14 como parte do pack principal, além do do ABZORB 2010, do energy pack que chegará às lojas no final do mês.

Introduzida nos anos 1980 com a ideia de criar o tênis de corrida perfeito para o cenário urbano, a cor cinza rapidamente se tornou um símbolo do compromisso da New Balance com a arte, a qualidade e com o seu próprio espírito destemido. Enquanto o mercado da época migrava para materiais sintéticos, com um mix de brancos básicos com cores vibrantes, a marca se destacou por manter a assinatura cinza, combinando com o concreto e asfalto das grandes cidades.

O pack Grey Days 2025 reforça o estilo e versatilidade da New Balance ao trazer silhuetas diversas, como os clássicos das quadras 550 e T500; o 9060, modelo de visual contemporâneo; o recém lançado 740, que eleva o estilo retrô-running; o 1000, que abraça a estética Y2K da virada do milênio; e o Fresh Foam X 1080 v14, modelo de performance mais versátil da marca. No energy pack, o lançamento do ABZORB 2010 traz à tona o visual nostálgico dos anos 2000 misturado com inovações mais modernas.

O pack Grey Days 2025 está à venda no e-commerce, nas lojas físicas da New Balance, e lojas parceiras com preços sugeridos entre R$ 749 e R$ 1.199,99.

Asics

Asics: lançamentos tecnológicos com referências vintage (Tau Sofia/Divulgação)

O GEL-NYC (R$ 899,99) combina elementos visuais de dois clássicos da ASICS: o cabedal traz referências do GEL-NIMBUS 3, lançado no início dos anos 2000, e do GEL-MC PLUS V, criando uma estética nostálgica e cheia de personalidade. A entressola foi inspirada no GEL-CUMULUS 16, com espumas leves e a consagrada tecnologia GEL na ponta e no calcanhar, o modelo entrega alto conforto para o uso urbano e prolongado.

Já o GEL-1130 (R$ 649,99) revisita a estética do icônico GEL-KAYANO 14, mas com um olhar contemporâneo voltado para o lifestyle. Sua construção em camadas presta homenagem à série GT-1000, mas com materiais atualizados e foco em versatilidade. Equipado com GEL e a placa TRUSSTIC, o modelo proporciona amortecimento e estabilidade para o uso diário.

Oakley

Oakley: edição limitada dos modelos Teeth e a Flak (Divulgação/Divulgação)

A Oakley anuncia uma nova versão dos seus dois modelos de tênis mais famosos entre os brasileiros: o Teeth e a Flak. Ícones dos anos 2000, os modelos retornam em uma edição especial que celebra os 50 anos da marca, agora todos em preto com detalhes banhados a ouro 24 quilates, e limitada, com apenas 300 pares de cada.

O Teeth, apelidado de “Caveirão” por seus fãs, foi lançado originalmente no início dos anos 2000 e logo se tornou um dos modelos mais icônicos da marca pelo solado tratorado com detalhes de borracha que fazem alusão aos dentes e a etiqueta Skull na lingueta do tênis.

Conhecido pela sua alta durabilidade, a Flak, um dos primeiros modelos a ser lançado e um dos mais vendidos da história da marca, também volta ao mercado em sua primeira versão, a Flak 1, a qual conta com acabamento externo em couro e solado emborrachado, que garantem uma maior resistência ao produto. Ambos os modelos sintetizam o DNA da marca de disrupção e irreverência por meio do seu design robusto, detalhes metalizados, diferentes texturas de materiais e relevos no cabedal.

“Os modelos Teeth e Flak fazem parte da história da Oakley no Brasil. Eles quebraram barreiras e se tornaram ícones da cultura urbana nacional. Essa edição limitada, com design exclusivo e detalhes banhados a ouro, é um presente dos nossos 50 anos para os nossos consumidores mais fiéis. Trazer eles de volta é mais do que um relançamento, é uma celebração do legado da marca e da sua conexão com o público brasileiro”, diz Luana Sá, Head de marketing da Oakley no Brasil.

Nesta edição especial de aniversário, ambos os modelos ganham uma releitura na cor preta, incluindo os solados, que adiciona um visual mais robusto e sofisticado para os tênis. Os detalhes especiais que elevam a exclusividade da coleção ficam por conta dos ilhoses dos cadarços e do logo da marca, que ganham banho de ouro 24k. Cada par é numerado e acompanha um chaveiro, também banhado a ouro, e um certificado de autenticidade, adicionando um caráter de colecionável da edição.

Os modelos Teeth e Flak de edição limitada estão disponíveis no site e nas principais lojas da Oakley, G DLP, pelo valor de R$ 1.999.