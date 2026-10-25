Como chips de IA viraram lastro para para empréstimos e dívidas bilionárias

RESUMO ＋ Equipamentos e receitas de computação sustentam financiamentos bilionários para infraestrutura de IA. As garantias reduzem parte do risco, mas não eliminam problemas de execução, crédito ou obsolescência.

Os chips que executam inteligência artificial também viraram garantia para financiar sua expansão. Em uma dívida lastreada em GPUs, o credor empresta para a infraestrutura e recebe direitos sobre equipamentos e, conforme o contrato, sobre receitas da operação. O pagamento regular vem do negócio; a garantia oferece uma via de recuperação se houver inadimplência.

A Blackstone participa dessa expansão desde operações como a linha de US$ 2,3 bilhões anunciada pela CoreWeave em agosto de 2023, liderada pela Magnetar e por fundos da gestora.

Em março de 2026, a CoreWeave anunciou outra linha, de até US$ 8,5 bilhões, ancorada pela Blackstone Credit & Insurance, com MUFG e Morgan Stanley na estruturação. O limite inicialmente permitido era de aproximadamente US$ 7,5 bilhões. Limite contratado não significa valor integralmente sacado.

Na operação de março, a empresa de propósito específico CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII LLC é a dona das GPUs e a tomadora do empréstimo. Segundo a Morningstar DBRS, a estrutura se apoia em um contrato de capacidade com a Meta, com pagamentos vinculados à capacidade contratada e sujeitos à disponibilidade prevista.

O desenho prevê amortização até o vencimento em 2032, sem depender de refinanciamento para quitar a operação. A análise da agência identifica riscos de atrasos, equipamentos, energia e execução pela CoreWeave. Ter chips como garantia não elimina o risco do crédito.

A CoreWeave informa em seu relatório anual que linhas desse tipo são sacadas conforme a construção da infraestrutura e amortizadas com receitas. A vida útil contábil de seis anos atribuída a equipamentos não garante que mantenham seu valor econômico por esse prazo: novas gerações podem acelerar a obsolescência.

Empréstimo com garantia não é sinônimo de securitização

No empréstimo, o credor fornece recursos ao tomador, com condições de pagamento e garantias contratuais. Na securitização, ativos ou direitos a pagamentos sustentam títulos emitidos para investidores. A presença de GPUs ou de uma empresa específica não basta para classificar qualquer financiamento como securitização: é necessário examinar sua estrutura.

A escala dos projetos também aproxima fabricantes e gestores de crédito. Em junho, Broadcom, Apollo e Blackstone anunciaram a plataforma AI XPV, com US$ 35 bilhões iniciais para apoiar mais de um gigawatt de capacidade destinado à Anthropic e uma meta de 20 gigawatts até 2028.

Em documento regulatório, a Broadcom descreve garantias adicionais condicionais e limitadas. Isso não equivale a cobrir irrestritamente qualquer perda. O documento também aponta exposição ao crédito dos clientes e à queda do valor dos ativos.