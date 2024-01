Cristobal Balenciaga: série sobre criador da marca de luxo estreia na Star+; saiba o que esperar

Quem é ligado no mundo da moda pode ter uma agradável surpresa nesta sexta-feira, 19, com a estreia a série "Cristóbal Balenciaga", exclusivamente na plataforma do Star+.

A série começa quando, com uma carreira de sucesso em seus ateliês em Madrid e San Sebastián vestindo a elite e a aristocracia espanhola, o estilista apresenta sua primeira coleção de alta costura em Paris em 1937. No entanto, os designs que marcaram tendências na Espanha não se adequam ao sofisticado império da moda que Paris havia se tornado, onde Chanel, Dior e Givenchy eram as referências da alta costura.

Guiado por sua obsessão pelo controle em todos os aspectos de sua vida, Cristobal Balenciaga definirá seu estilo e acabará se tornando um dos estilistas mais importantes de todos os tempos.

O que esperar da série?

Inspirada na vida e no legado do criador espanhol nascido em Getaria, um dos estilistas mais icônicos de todos os tempos, a produção foi criada por Lourdes Iglesias e os 12 vezes vencedores do Goya Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga ("A Trincheira Infinita"). A série é produzida por Xabier Berzosa pela Moriarti Produkzioak e Irusoin.

São, ao todo, seis episódios. Mais de 100 pessoas participam por trás das câmeras, com mais de 2 mil figurantes. A produção foi gravada em San Sebastián, Madrid, Barcelona e Paris.

Na parte técnica de Cristóbal Balenciaga, a equipe é formada por profissionais de destaque. Entre eles, o compositor Alberto Iglesias, 19 vezes indicado e 11 vezes vencedor do Goya, também indicado quatro vezes ao Oscar, três ao Bafta e duas ao Globo de Ouro; Bina Daigeler, indicada ao Oscar pelo live-action Mulan da The Walt Disney Studios e ao Emmy pelo figurino de “Mrs. America”, é a diretora de figurino ao lado do figurinista Pepo Ruiz Dorado; Javier Agirre Erauso (vencedor do Goya por “Handia”) é o diretor de fotografia; Mikel Serrano (vencedor do Goya por “Handia” e “Silenciadas”) é o diretor de arte; Karmele Soler, vencedora do Goya por “A Pele Que Habito” é a maquiadora.

Onde assistir Cristóbal Balenciaga?

A série está disponível exclusivamente na plataforma do Star+.