Levi's e Piet lançam collab inspirada no futebol e nos anos 90

A Levi's e a Piet chegaram a um acordo sobre o que mais define o Brasil dos anos 90: as torcidas de futebol, as paletas de cor verde e amarela e a tipografia que aparecia em tudo, das camisetas de time às faixas de arquibancada. Essa leitura virou coleção, com quatro peças que chegam às lojas e aos e-commerces de ambas as marcas a partir de hoje, 9.

A collab não é inédita enquanto relação entre as marcas. No último ano, Piet e Levi's já tinham trabalhado juntas, e a nova edição aprofunda a estética nostálgica que orientou aquela primeira aproximação. O destaque desta vez é a jaqueta construída em denim Selvedge, com patches aplicados e efeitos de desgaste que imitam peças vintage garimpadas. Uma versão da calça 501, também em Selvedge, foi produzida em quantidade limitada e distribuída a parceiros de ambas as marcas. Os acessórios completam o guarda-roupa da coleção com boné e bandana que reforçam a linguagem utilitária e streetwear do projeto.

Football Association

As costas da jaqueta trazem a assinatura "Piet Football Association Levi's" em tipografia artesanal; o boné amarelo (R$ 229,90) completa a paleta com a palavra "Brasil" na aba

As camisetas de modelagem retrô custam R$ 389,90. O boné sai por R$ 229,90, a bandana por R$ 199,90, e a jaqueta Selvedge por R$ 899,90. Em toda a coleção, aparece a assinatura "PIET Football Association Levi's" como elemento gráfico central, funcionando ao mesmo tempo como logotipo e declaração de intenções.

Pedro Andrade, fundador da Piet e um dos 100 criativos mais influentes do mundo segundo a Hypebeast, coleciona jeans há anos e descreve a parceria como algo pessoal. "Sempre quis fazer uma parceria com a Levi's. Coleciono jeans raros já há anos, e isso sempre foi uma das minhas maiores especialidades", disse. Andrade tem dedicado parte do tempo a estudar técnicas de construção de denim em viagens pelo mundo, e a jaqueta da coleção reflete esse repertório.

Jaqueta em denim Selvedge (R$ 899,90) e camiseta (R$ 389,90) da collab Levi's x Piet; à direita, camiseta em verde-água com vivo amarelo, que remete às cores da seleção brasileira

Conexão local

Do lado da Levi's, a parceria se encaixa em uma estratégia de aproximação com o mercado brasileiro. Karsten Koehler, country manager da marca no Brasil, falou em "denim lifestyle" e em conectar o legado de mais de 150 anos da empresa com a paixão pelo futebol no país. "O consumidor brasileiro busca, cada vez mais, uma moda com alma, autenticidade e valores compartilhados", afirmou.

A Piet encerrou a última edição do São Paulo Fashion Week com um desfile no Estádio do Pacaembu, que reuniu mais de seis mil pessoas e consolidou a marca como uma das principais referências da moda nacional. Fundada em 2012 em Araçatuba, interior de São Paulo, a grife já tem mais operação fora do Brasil do que dentro, com vendas expressivas na Ásia, Europa e Estados Unidos. A collab com a Levi's chega num momento em que Pedro Andrade também prepara a internacionalização da P.Andrade, sua segunda marca, focada em alfaiataria contemporânea e que estreou na Semana de Moda Masculina de Paris em 2025.