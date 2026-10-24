Por que estrelas tailandesas dominam o ranking de influência da moda em Paris

O convite para o desfile de verão 2027 da Dior chegou aos convidados em forma de um par de nozes, e foi na primeira fila desse show, em Paris, que Lingling Kwong apareceu com uma saia longa transpassada em azul-claro ao lado de Orm Kornnaphat. As duas atrizes tailandesas, que formam o casal da série The Secret of Us e são conhecidas pelos fãs como LingOrm, terminaram a temporada no topo do ranking de influência da semana de moda parisiense no Instagram.

Os números foram divulgados no dia 12 de outubro pela plataforma de marketing de influência Lefty, em parceria com a agência Karla Otto. Orm ficou em primeiro lugar, com US$ 112 milhões em EMV, sigla em inglês para valor de mídia espontânea. Lingling aparece logo atrás, com US$ 89 milhões. As oito primeiras posições da lista de Paris foram ocupadas por perfis tailandeses, e os nomes do K-pop mais bem colocados foram Jang Won-young, do IVE, em nono, e Felix, do Stray Kids, em décimo.

O mês de moda, que reúne as semanas de Nova York, Londres, Milão e Paris, gerou US$ 1,24 bilhão em EMV, alta de 64% em relação à temporada de inverno 2026. Paris respondeu sozinha por US$ 795,6 milhões, recorde da plataforma e crescimento de 59% sobre o mesmo período do ano anterior.

O peso de LingOrm na Dior

Convidados registram a chegada de celebridades no desfile de verão 2027 da Dior, em Paris (Reprodução/Instagram)

As duas atrizes publicaram juntas 36 posts relacionados à Dior durante a semana e passaram de US$ 200 milhões em valor de mídia, mais da metade dos US$ 360 milhões somados pela maison. Segundo a Lefty, a marca quase triplicou o próprio EMV e concentrou 20% de toda a visibilidade da semana parisiense. Até a mãe de Orm entrou na conta, com US$ 8,9 milhões gerados por conteúdos de bastidores. Na temporada anterior, de inverno 2026, Orm já havia liderado o ranking de Paris com US$ 21 milhões.

A equipe que acompanha as atrizes também apareceu entre os mais influentes. O maquiador Homeless Makeup ficou em terceiro lugar e o cabeleireiro Biobell, em quarto. O ator Namping Napatsakorn completou o top 5 e, ao lado de Keng Harit Buayoi, levou a Schiaparelli pela primeira vez ao grupo das cinco marcas com maior EMV da semana. Namping gerou US$ 24 milhões e Keng, US$ 14 milhões, em uma temporada na qual a grife somou US$ 63 milhões, alta de 343% na comparação anual.

Para Anna Ross, vice-presidente de insights da Karla Otto, as estrelas de dramas tailandeses tomaram o lugar do K-pop no ranking de Paris. Parte do resultado, segundo ela, vem da frequência de publicações, já que os principais atores do país chegam a postar de 20 a 30 vezes ao longo de uma semana de moda.

Milão no mesmo ritmo

Em Milão, a liderança ficou com Faye Peraya Malisorn, protagonista da série Blank. Com 26 posts para a Ferragamo, a atriz gerou mais de US$ 43 milhões em EMV, a maior parte dos US$ 56,3 milhões registrados pela marca, que teve crescimento de 1.179% na visibilidade em relação ao ano anterior.

Na Prada, a atriz Namtan Tipnaree Weerawatnodom, da série Pluto, somou US$ 17,4 milhões e ficou à frente de nomes do K-pop como Sana, do Twice, e Jaehyun, do NCT. A Prada encerrou a semana italiana no topo do ranking de marcas, com US$ 61,2 milhões, seguida pela Ferragamo. O K-pop manteve resultados expressivos na cidade, como os US$ 9,7 milhões gerados por San, do Ateez, para a Dolce & Gabbana.

Como o valor é calculado

O desempenho acompanha o crescimento internacional dos dramas tailandeses do gênero girls’ love, que formaram comunidades de fãs bastante engajadas fora do país. Esse público compartilha chegadas aos desfiles, detalhes dos looks e vídeos de bastidores, o que amplia a circulação do conteúdo para além da duração dos shows.

A Lefty calcula o EMV a partir do engajamento em posts no Instagram que mencionam desfiles do calendário oficial, considerando apenas contas com pelo menos 10 mil seguidores. Os valores medem a exposição promocional estimada das marcas, sem relação com cachês pagos às celebridades ou com vendas das maisons. O levantamento deixa de fora perfis que ocultam suas métricas, e o engajamento pode continuar subindo depois da coleta dos dados.