'Michael', 'Lupin' e mais: 6 filmes e séries para assistir no streaming no fim de semana

O quarto fim de semana de outubro chega recheado de filmes e séries no streaming. Os catálogos dividem espaço entre o retorno de sucessos de público, cinebiografias de ícones da música e produções premiadas pelos maiores festivais do cinema mundial.

Nas séries, os destaques da Netflix são a quarta parte do suspense policial Lupin e o retorno da comédia romântica Ninguém Quer. Na HBO Max, o especial de comédia Kate Berlant: Parmesão garante a diversão.

Já na aba de filmes, o Prime Video lidera os holofotes com a cinebiografia Michael. A Netflix adiciona ao catálogo o premiado Anora, enquanto a HBO Max apresenta o drama musical Mother Mary, da A24.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Lupin — parte 4 (Netflix)

O ladrão mais charmoso da França está de volta. Na quarta parte da série de sucesso, Assane Diop (Omar Sy) enfrenta as consequências de seus atos passados enquanto tenta manter sua família em segurança. Com novos disfarces, planos mirabolantes e inimigos ainda mais perigosos na sua cola, ele precisa executar seu maior golpe até agora para garantir sua liberdade.

Michael (Prime Video)

A aguardada cinebiografia do Rei do Pop chega ao streaming retratando a vida, a genialidade artística e os bastidores da carreira inigualável de Michael Jackson. Protagonizado por Jaafar Jackson, o longa passa pelas apresentações históricas, o processo de criação de álbuns lendários como Thriller e as complexidades de uma vida sob os holofotes globais.

Anora (Netflix)

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e aclamado pela crítica, o longa do diretor Sean Baker acompanha a jornada de uma jovem trabalhadora sexual de Nova York que se envolve impulsivamente em um romance dos sonhos com o filho de um oligarca russo. No entanto, quando a notícia do casamento chega à Rússia, a fantasia corre o risco de ser desmantelada pela família do noivo.

Ninguém Quer — temporada 3 (Netflix)

A bem-sucedida comédia romântica retorna para sua terceira temporada acompanhando os novos desdobramentos na relação entre uma podcaster agnóstica e sincera e um rabino não convencional. Enquanto tentam equilibrar as expectativas de suas famílias com os dilemas do cotidiano, o par precisa provar que o amor pode superar as diferenças mais improváveis.

Mother Mary (HBO Max)

Dirigido por David Lowery e estrelado por Anne Hathaway e Michaela Coel, este drama musical épico acompanha o vínculo intenso e transformador construído entre uma famosa cantora pop e uma renomada estilista de moda. A produção mergulha nos bastidores do estrelato, da obsessão artística e do impacto do sucesso na vida pessoal.

Kate Berlant: Parmesão (HBO Max)

A aclamada comediante Kate Berlant apresenta seu novo especial de stand-up na plataforma. Combinando humor ácido, performances físicas e reflexões afiadas sobre comportamento, cultura pop e neuroses do cotidiano, o especial traz o estilo único e irreverente da humorista para os palcos.