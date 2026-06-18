Adidas fecha parceria com Brawl Stars em aposta nas gerações Z e Alpha

De olho no público jovem, a Adidas anunciou uma parceria global com o Brawl Stars, game desenvolvido pela Supercell e considerado um fenômeno mobile. A ideia é unir três universos com forte apelo entre consumidores das gerações Z e Alpha: games, futebol e streetwear.

Em comunicado, a Adidas afirma que a colaboração, que é a primeira entre Brawl Stars e uma marca de vestuário, inclui uma coleção exclusiva de roupas e tênis inspirada em alguns dos personagens da franquia, além de um torneio inédito dentro do jogo e benefícios para membros do programa de fidelidade AdiClub.

Gamers consumidores

O Brawl Stars é um dos maiores sucessos dos games para dispositivos móveis da atualidade. Lançado em 2018, o título ultrapassou a marca de 1 bilhão de downloads e conta co uma comunidade global altamente engajada.

O jogo reúne batalhas rápidas em equipe, diferentes modos de competição e personagens conhecidos como "Brawlers", cada um com habilidades próprias.

Segundo a Adidas, a coleção Starr Drop Unlocked chega às lojas e plataformas virtuais em 1º de agosto, e busca reinventar alguns dos personagens marcantes do game, como Spike, Leon, Edgar e Nita.

A linha inclui camisetas, moletons, calças esportivas e jaquetas de treino, com cada peça projetada para capturar a individualidade e a atitude do personagem que a inspirou.

Adidas e Brawl Stars: coleção Starr Drop Unlocked chega às lojas e plataformas virtuais em 1º de agosto (Divulgação)

Evento especial

Além da coleção, o game passa a disponibilizar a Copa Starr da Adidas, torneio que acontece entre 18 de junho e 2 de julho, e resgata o popular modo Fute-brawl em uma versão expandida chamada Megabola.

Entre as novidades estão mecânicas inéditas, como robôs goleiros, chutes carregados e sistemas de passes que aumentam a potência dos ataques. Os participantes também poderão desbloquear visuais exclusivos da Adidas para os personagens do jogo.

A colaboração também terá uma experiência presencial durante o Home of Soccer, evento organizado pela Adidas em Nova York (EUA) nos dias 20 e 21 de junho.