O terror à brasileira que transforma o afeto em controle — e o conservadorismo em pesadelo

O terror no cinema contemporâneo tem encontrado insumo em lugares cotidianos. Na masculinidade em crise, por exemplo, que fez de Obsessão um fenômeno inesperado no início do ano. No racismo velado, em que cresce e se complica a narrativa de Pecadores, ou no luto, no qual Enterramos os Mortos e Caixa do Demônio se desenvolvem. Era o gancho que o cinema brasileiro precisava para trazer o gênero para dentro de casa — feito mais recentemente em A Professora de Francês.

A história acompanha Graça (Grace Passô), uma professora que dá aulas particulares de francês em Belo Horizonte e vive com a namorada francesa. Quando o pai adoece, ela precisa retornar à casa da infância, no subúrbio da capital mineira, e é acolhida por vizinhos que lideram uma seita cristã na comunidade. Pouco a pouco, ela vê a própria intimidade ser tragada por um fanatismo que tenta devolvê-la "ao seu devido lugar".

Exibido na 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no 74º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (Espanha), e 28º Festival do Rio — onde venceu os prêmios de Melhor Atriz (Passô), Melhor Ator Coadjuvante (Pedro Goifman) e Melhor Trilha Sonora Original —, o longa traz uma reflexão atual sobre a dita "família tradicional", o perigo do fanatismo religioso e o preconceito com minorias no Brasil.

"Pensamos em como traduzir os elementos do terror social, que está tão em alta nos filmes americanos, para a realidade brasileira. Há muito desse conceito da família tradicional mineira, que é carinhosa, calorosa e sorridente, mas guarda segredos e domina através do afeto. É o 'terror à mineira': aquele discurso que diz 'estou fazendo isso pelo seu bem', mas exige que você viva sob as regras dele", analisa o diretor Ricardo Alves Jr., em entrevista à Casual EXAME.

O "terror à mineira", às vésperas das eleições

Nos primeiros dois terços, A Professora de Francês constrói uma atmosfera de suspense sufocante, que se apoia na estética visual e no uso preciso de enquadramentos. Gravado majoritariamente na penumbra — cerca de 70% do filme composto por cenas noturnas —, o longa se utiliza de zooms lentos e progressivos, que entram na perspectiva da protagonista e instigam o espectador a experimentar a mesma paranoia que ela, aos poucos, desenvolve naquele espaço.

"O roteiro começou a ser construído em 2016, a partir do assombro com esse crescimento de um preconceito obscuro, que vai dominando a sociedade e entrando literalmente nas nossas casas", reflete o roteirista Germano Melo, em entrevista à Casual EXAME. "Em algum momento, a gente até desejou que o filme não se mantivesse tão atual e não reverberasse o momento de agora. Mas o tema é uma alegoria muito direta do Brasil que vivemos hoje, e do que é possível viver a partir de um período eleitoral. Não tinha como não pensar nesse contexto por meio de um filme de terror."

O papel de conduzir essas pequenas sutilezas políticas ao cenário do terror fica nas mãos de Grace Passô. Além do domínio do idioma francês, todo o peso do sufocamento e da paranoia transparece nas expressões faciais e silêncios dela. A atriz entrega uma atuação calculada, capaz de escancarar o quão mais profundo e perverso é o preconceito direcionado a mulheres homossexuais no Brasil.

"Fica a provocação sobre o quanto nós não estamos sendo tolerantes com discursos que deveriam ter sido cortados pela raiz. Até que ponto a gente naturalizou essa violência discursiva, e começøu a tratar violência como se fosse apenas uma questão de opinião?", questiona o diretor.

Minas Gerais e a nova onda do cinema brasileiro

O lançamento de A Professora de Francês coincide com um período de efervescência para a produção audiovisual de Minas Gerais — ao lado de obras como Sussurrana e premiações em festivais como Gramado e Brasília —, ao mesmo tempo em que abre caminhos para o cinema de gênero no estado.

Para o diretor, o impacto da narrativa ganha força justamente pela provocação sobre o limite da tolerância em relação ao discurso de ódio cotidianamente naturalizado.

"O filme é uma alegoria do real, mas diz algo muito presente. Fica a provocação: até que ponto não estamos naturalizando violências cotidianas que se tornaram banais? Trata-se de estabelecer esse limite e dizer que determinado discurso não pode ser levado como mera opinião", pontua Alves Jr.

Ainda em circulação por festivais nacionais e internacionais antes de sua chegada aos cinemas em abril de 2027, A Professora de Francês se consolida como uma obra brutalmente atual. Ao misturar elementos lúdicos, tensão psicológica e uma crítica dura ao controle sobre corpos e vivências LGBTs, o longa expõe o perigo das certezas absolutas — lembrando que, no Brasil contemporâneo, o terror mais assustador costuma morar ao lado.