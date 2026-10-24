Rio Manso aposta em parceria com a Geisse e prepara novo destino de enoturismo na Mantiqueira

(Divulgação)
Especialista em vinhos
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h02.
O mercado brasileiro de vinhos vive um momento interessante, com novos produtores surgindo em regiões que até pouco tempo tinham pouca tradição na atividade. Mas criar uma vinícola não significa necessariamente produzir todos os estilos de vinho. Foi justamente essa a decisão da Rio Manso, projeto ainda jovem localizado em Jacutinga, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que acaba de apresentar seu primeiro espumante em parceria com a Cave Geisse, uma das grandes referências brasileiras na categoria.
A escolha faz sentido. Embora a Rio Manso cultive Chardonnay e Pinot Noir, duas variedades tradicionais na produção de espumantes, a empresa decidiu buscar a experiência da Geisse, instalada em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, região reconhecida pela qualidade de seus espumantes. Em vez de lançar um produto apenas para completar o portfólio, optou por trabalhar com quem já domina esse segmento.
Existe também uma ligação importante entre as duas empresas. Aline Mabel, atual CEO da Rio Manso, trabalhou durante anos como gerente de viticultura da Geisse e conhece profundamente a filosofia da casa. Agora, à frente de um novo projeto, retoma essa relação de outra maneira. A parceria resultou em um Extra Brut elaborado com 80% Chardonnay e 20% Pinot Noir, com 24 meses de contato com as leveduras, período que contribui para desenvolver textura e complexidade. Será uma edição limitada, pensada para integrar a experiência dos futuros visitantes da Rio Manso.
Mas o espumante é apenas uma parte da história. A Rio Manso está desenvolvendo uma operação de vinhos e enoturismo em uma propriedade de 82 hectares, dos quais 11 são ocupados por vinhedos. O projeto combina produção própria, preservação ambiental e uma estrutura voltada a receber visitantes. A localização, na Serra da Mantiqueira e relativamente próxima da capital paulista, é um dos seus principais atrativos.
A estrutura de hospitalidade está sendo preparada, com previsão de implantação gradual das visitas e inauguração da hospedagem em 2027. A proposta inclui degustações, gastronomia e experiências ligadas aos vinhedos. Ainda não é um destino para chegar sem planejamento, mas vale acompanhar a abertura e colocar a Rio Manso no radar das próximas férias, especialmente para quem procura programas ligados ao vinho a poucas horas de São Paulo.
Tive a oportunidade de provar novamente os vinhos da Rio Manso durante a última ProWine São Paulo. O portfólio inclui brancos, rosés e tintos elaborados com variedades como Syrah, Cabernet Franc, Chardonnay, Viognier e Pinot Noir. É um projeto muito novo, com bastante coisa ainda por desenvolver, mas minha impressão foi positiva. Vejo uma busca por fruta, equilíbrio e qualidade, sem a necessidade de impressionar pela concentração ou pelo excesso de madeira. Ainda existe um caminho pela frente, mas acredito que a equipe está na direção correta.
A parceria com a Geisse reforça justamente essa percepção. Em um setor no qual muitas empresas querem mostrar que conseguem fazer de tudo, reconhecer onde está a própria competência e onde vale buscar um parceiro pode ser uma decisão inteligente.
A Rio Manso ainda precisa consolidar seus vinhos, concluir os investimentos e abrir suas portas ao público. Mas começa com algo importante: uma equipe técnica experiente, uma localização interessante e a disposição de construir qualidade antes de ampliar o portfólio. Para um projeto que está apenas começando, já é um excelente sinal.