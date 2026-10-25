Apuração na Europa: Lula vence em três países; Flávio leva a Grécia

Os primeiros boletins de urna da Europa no segundo turno da eleição presidencial mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) na maior parte dos países já apurados no continente, segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista será atualizada conforme novos boletins forem publicados.

Os números são parciais e refletem apenas os boletins de urna já divulgados no exterior. Os votos depositados no Brasil só começam a ser divulgados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, e a eleição será definida pela totalização nacional.

Até agora, Lula vence em Chipre, Estônia e Finlândia. Flávio Bolsonaro lidera na Grécia. Na soma dos países europeus apurados, o petista tem 994 votos, contra 554 do candidato do PL, o equivalente a 64,2% dos válidos.

Onde Lula venceu

A maior vantagem proporcional do petista na Europa até agora veio da Estônia. No boletim de Talin, Lula recebeu 160 votos, contra 33 de Flávio Bolsonaro, o equivalente a 82,9% dos válidos.

Na Finlândia, Lula somou 550 votos nos dois boletins de Helsinque, contra 185 do candidato do PL, ou 74,83% dos válidos.

No Chipre, a disputa foi apertada. Lula venceu em Nicósia por 29 votos a 25, com 53,7% dos válidos.

Onde Flávio Bolsonaro venceu

Na Grécia, Flávio Bolsonaro recebeu 311 votos nos dois boletins de Atenas, contra 255 de Lula. O candidato do PL ficou com 54,95% dos válidos e repetiu a vitória do primeiro turno no país.

Como foi a votação nos países europeus

Chipre: Lula recebeu 29 votos (53,70%) no boletim de Nicósia. Flávio Bolsonaro somou 25 (46,30%). Compareceram 58 dos 137 eleitores aptos; foram registrados um voto em branco e três nulos. No 1º turno, Lula recebeu 24 votos (41,38%), e Flávio Bolsonaro, 20 (34,48%).

Lula recebeu 29 votos (53,70%) no boletim de Nicósia. Flávio Bolsonaro somou 25 (46,30%). Compareceram 58 dos 137 eleitores aptos; foram registrados um voto em branco e três nulos. No 1º turno, Lula recebeu 24 votos (41,38%), e Flávio Bolsonaro, 20 (34,48%). Estônia: Lula recebeu 160 votos (82,90%) no boletim de Talin. Flávio Bolsonaro somou 33 (17,10%). Compareceram 201 dos 318 eleitores aptos; foram registrados um voto em branco e sete nulos. No 1º turno, Lula recebeu 142 votos (74,74%), e Flávio Bolsonaro, 19 (10,00%).

Lula recebeu 160 votos (82,90%) no boletim de Talin. Flávio Bolsonaro somou 33 (17,10%). Compareceram 201 dos 318 eleitores aptos; foram registrados um voto em branco e sete nulos. No 1º turno, Lula recebeu 142 votos (74,74%), e Flávio Bolsonaro, 19 (10,00%). Finlândia: Lula recebeu 550 votos (74,83%) nos dois boletins de Helsinque. Flávio Bolsonaro somou 185 (25,17%). Compareceram 756 dos 1.278 eleitores aptos; foram registrados 13 votos em branco e oito nulos. No 1º turno, Lula recebeu 475 votos (68,54%), e Flávio Bolsonaro, 155 (22,37%).

Lula recebeu 550 votos (74,83%) nos dois boletins de Helsinque. Flávio Bolsonaro somou 185 (25,17%). Compareceram 756 dos 1.278 eleitores aptos; foram registrados 13 votos em branco e oito nulos. No 1º turno, Lula recebeu 475 votos (68,54%), e Flávio Bolsonaro, 155 (22,37%). Grécia: Flávio Bolsonaro recebeu 311 votos (54,95%) nos dois boletins de Atenas. Lula somou 255 (45,05%). Compareceram 581 dos 1.211 eleitores aptos; foram registrados 13 votos em branco e dois nulos. No 1º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 230 votos (46,56%), e Lula, 196 (39,68%).

Os percentuais do segundo turno foram calculados apenas sobre a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, os percentuais incluem os votos dados aos demais candidatos.

O que mudou desde o primeiro turno

Até agora, nenhum país europeu mudou de vencedor entre os turnos. Os dois candidatos ganharam votos em todos os países já apurados no continente.

Na soma dos países europeus, Lula passou de 837 para 994 votos, alta de 18,8%. Flávio Bolsonaro foi de 424 para 554, avanço de 30,7%. O maior ganho do candidato do PL ocorreu na Grécia, onde ele somou 81 votos a mais que no primeiro turno.

A Europa foi a principal base de Lula no exterior no primeiro turno. Em 4 de outubro, o petista venceu em 25 dos 29 países europeus com urnas, incluindo Portugal, segundo maior colégio de brasileiros fora do país, de acordo com dados do TSE compilados pelo BP Money.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.