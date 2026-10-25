Da Itália ao mundo: a massa que virou linguagem universal 

RESUMO ＋ Restaurantes de São Paulo e Pomerode apresentam massas inspiradas nas culinárias de países como Japão, Alemanha, Grécia, Coreia do Sul, Portugal, França e Itália. A seleção de restaurantes para comer macarrão reúne pratos artesanais, formatos regionais e receitas com preços entre R$ 60 e R$ 320.

Durante muito tempo, o macarrão foi sinônimo de refeição rápida e reconfortante. Hoje, ele também é objeto de pesquisa.

Nos restaurantes, o formato da massa passou a ser parte da receita. Cada desenho foi concebido para segurar o molho de um jeito, a textura muda conforme a farinha e o modo de preparo, e a produção artesanal devolve ao prato algo que a escala industrial dificilmente entrega: a superfície rústica, o ponto exato e a sensação de que há tempo e mão humana por trás do que chega à mesa.

É essa diferença que o cliente percebe ao provar uma massa feita à mão ou um formato fora do comum, e é ela que explica por que tanta gente tem procurado essa experiência.

O macarrão pelo mundo

No Brasil, o macarrão está presente em 99,7% dos lares e o país é o terceiro maior produtor mundial em volume, atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos. Por ser tão cotidiano, o prato ganha outro valor quando sai do pacote do comum e chega às mesas em formatos e técnicas que o brasileiro ainda pouco conhece.

“A produção artesanal tem ganhado importância por ser uma comida mais saudável, com produtos locais. Existe um grande movimento hoje de aproveitar mais a comida regional. O macarrão, quando menos tem conservantes ou é feito industrialmente, ele tem geralmente um sabor mais genuíno e autêntico”, explica o chef alemão Heiko Grabolle, da Biergarten Pomerania.

Na Itália, formatos regionais como as orecchiette pugliesi, as trofie ligurianas e os pici toscanos, que quase ficaram restritos a vilarejos, voltam aos cardápios pelas mãos de chefs que resgatam a tradição. Na Alemanha, os spätzle, feitos de massa mole e cortados direto na água fervente, e as maultaschen, recheadas, mostram que a massa também tem sotaque germânico.

Na Ásia, o soba, o udon e os fios puxados à mão na China reforçam que a técnica é tão importante quanto o ingrediente.

“Na Alemanha, por causa das guerras e escassez, colocava-se mais água para o macarrão render mais, além de ser feito em tiras no começo. Por isso, quando falamos de massa caseira, é para comida de casa, mas no nosso caso, que atendemos mais de mil pessoas por dia, tenho que usar a massa artesanal e é preciso produzir em escala grande, industrial, e muda o formato. Por isso, é importante que cada formato tenha sua assinatura”, conclui Heiko.

Abaixo, separamos alguns restaurantes de São Paulo que trazem a experiência do macarrão pelo mundo. Confira:

Japão

Momonoki

A Momonoki traz para São Paulo uma nova forma de viver a cultura japonesa à mesa. Localizado na Vila Madalena, o restaurante contemporâneo une técnica, estética e criatividade em pratos e sobremesas que celebram o diálogo entre o Japão e o Brasil. Do menu, fazem sucesso pedidas como o Ebi Yaki Noodle (R$82), com macarrão udon salteado em molho cremoso de curry japonês com manjericão, tomates e legumes grelhados, finalizado com tempurá de camarão dourado. No menu executivo, também aparecem outras pedidas com o clássico macarrão udon, como o Chicken Katsu Udon (R$71), uma sobrecoxa de frango empanada, servida com a massa salteada em molho cremoso de curry japonês com manjericão fresco, tomates e legumes grelhados. O menu executivo inclui ainda entrada e sobremesa.

Wisard, 264 - Vila Madalena, São Paulo/SP – Fone (11) 99257-8825 | Horário de Funcionamento: terça a domingo das 09h às 18h | @momonoki.br

Casa HARIO

A Casa HARIO é a primeira unidade da marca japonesa de cafés no mundo a reunir loja, cafeteria, restaurante e bar em um só lugar. Uma boa pedida é o Missô Lamen (R$65), prato tradicional do Japão preparado com tiras de porco cozido, ovo, moyashi e cebolinha, servido em caldo de missô. Outra opção é o Sauce Yakissoba (R$79), que leva macarrão grelhado e levemente crocante, acompanhado de legumes, filé-mignon e molho especial.

Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi | WhatsApp: (11) 91943-8278 | Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. De sábado e domingo, das 9h às 19h. | Reservas: https://usetag.me/casahario | Site: www.casahario.com.br | Instagram: @casahario | Capacidade: 90 lugares

Alemanha

Biergarten Pomerania

Em Pomerode, o Biergarten Pomerânia transforma a tradição germânica dos jardins de cerveja em uma experiência ao ar livre.. Na cozinha, o chef Heiko Grabolle assina receitas típicas com ingredientes regionais, daquelas que carregam a memória da família. Direto do sul da Alemanha, o Spätzle (R$60) é o macarrão artesanal que os alemães levam para a mesa há gerações. No Biergarten Pomerânia, pelas mãos do chef alemão Heiko Grabolle, ele é frito na chapa, como manda a tradição daquela região, e ganha uma textura irresistível: levemente crocante por fora e macio por dentro, servido em duas opções, coberto com molho de queijo fundido cremoso e pode ser pedido com linguiça Blumenau ou com cebola crocante. É uma massa alemã com sotaque catarinense, ótima para dividir entre um chope e outro.

Rua XV de Novembro, 367, Centro, Pomerode–SC | Telefone (47) 3306-3995 | Horário de funcionamento: às segundas, quintas e sextas, das 11h45 às 16h e 18h às 22h; aos sábados, das 11h30 às 23h; aos domingos, das 11h30 às 16h; Fechado na terça e quarta-feira | @biergartenpomerania

Brasil

Barbatana Amarela

No Barbatana Amarela, restaurante do chef Diogo Wada, as massas ganham uma interpretação autoral que traduz a essência da casa: a harmonia entre a tradição dos preparos e o frescor dos peixes e frutos do mar preparados na brasa. Essa leitura criativa faz com que o macarrão ganhe ares marinhos em combinações que valorizam o fogo e os insumos de alta qualidade. O grande destaque dessa proposta é o Espaguete de Camarão, elaborado com massa negra feita com tinta de lula, camarões, bacon, quiabo e queijo Grana Padano, servido por R$ 122.

Rua Francisco Leitão, 266, Pinheiros, São Paulo - SP. Horários: de terça a domingo, das 12h às 15h e das 18h às 23h; sábados das 12h e 17h; domingos das 12h às 17h. Reservas pelo telefone (11) 3088-5649. Instagram: @barbatana_amarela).

Hospedaria

Com unidades no Itaim e na Mooca, o restaurante do chef Fellipe Zanuto homenageia a culinária paulistana com influência dos imigrantes italianos. No menu, duas boas pedidas que traduzem a proposta da casa são o Macarrão à Bolonhesa (R$85), feito com creme de queijo meia cura e manjericão, e o Macarrão ao Sugo (R$62), com molho de tomate, creme de queijo meia cura e manjericão. Ambos são preparados com macarrão parafuso e finalizados no forno a lenha.

Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca, São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @hospedariasp

Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @hospedariasp

Grécia

MII Rooftop

Localizado no Jardim Anália Franco, o MII Rooftop, do Complexo Vila Anália, aposta em uma proposta inspirada na gastronomia e no espírito festivo da Grécia. O cardápio reúne preparos característicos da região do Mediterrâneo, como o Gnocchi Kalamari (R$129), uma massa dourada com ragu de lulas e saladinha de ervas frescas. Por sua vez, o Orzo Me Ahtapodí (R$159) leva polvo grelhado, molho de tomate levemente apimentado e iogurte da casa. Já o Giovestsi (R$135) é feito com ragu de cordeiro com orzo e coalhada da casa.

Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco | Telefone: (11) 2674-0843. | Horário: De terça-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. De quarta e quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. De sexta-feira e sábado, das 12h à 00h. De domingo, das 12h às 18h.| Cartões de crédito e débito: Todos. | Vale refeição: Sim. Alelo, Pluxee, Ticket e VR. Acessibilidade: Sim. | Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia . | Instagram: @miirooftop

Coréia

Lavva

O chef Paulo Shin, um dos nomes responsáveis por difundir a gastronomia coreana em São Paulo, leva os sabores do país aisático ao Lavva, casa de carnes localizada na Mata São Paulo que une a tradição do korean barbecue à paixão brasileira pelo churrasco. No menu, o clássico da Coreia do Sul, Japchae (R$65), é preparado com massa de batata-doce, legumes e molho de shoyu.

Rua Itapeva, 539 — Mata São Paulo, Bela Vista, São Paulo, SP. | Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 18h. | Reservas: Mata App. | Pet Friendly: Sim. | Acessibilidade: Sim. | Instagram: @lavvasteakhouse

Portugal

Bacalhau, Vinho & Cia

No Bacalhau, Vinho & Cia, a tradição portuguesa guia a proposta do restaurante que traz a gastronomia lusitana para São Paulo há 53 anos. Uma das opções em destaque é o Espaguete à Mariscada (R$198 para duas pessoas), preparado ao molho vermelho com camarões, lulas, polvo e mariscos. Outra pedida são as Conchas de Bacalhau às Natas (R$89), preparadas com massa em formato de concha recheada com bacalhau e servida com molho de natas, pedaços do peixe e brócolis.

Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi. | Telefone: (11) 3071-4077. | Email: itaimbibi@bacalhauevinho.com.br. | Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h | Capacidade: 80 lugares. Reservas: Por telefone ou WhatsApp, site Get In, Google e no site próprio do restaurante. | Instagram: @bacalhauevinhocia. | Cartões de crédito e débito: Todos. | Mais informações sobre o espaço: https://bacalhauevinho.com.br/

França

ECCO

Localizado na Rua Amauri, o ECCO tornou-se ponto de encontro de artistas, empresários e nomes que ajudaram a moldar tendências e comportamentos na cidade. Seu menu acompanha clássicos que atravessam gerações, e novas interpretações da culinária francesa. Entre os pratos principais, uma das sugestões é o Ribs (R$125), que combina costela preparada por 12 horas com tagliolini na manteiga de sálvia. Outra opção saborosa é o Agnolotti de queijo de cabra (R$95), servido com lâminas de amêndoas e mel.

Rua Amauri, 282 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP. | Horário de funcionamento: Terça e quarta, das 12h às 15h30 e das 19h às 00h. Quinta, das 12h às 15h30 e das 19h à 01h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h às 18h. | Acessibilidade: Sim. | Instagram: @ecco.amauri

Marie Cuisine

Inspirado na culinária parisiense, o restaurante traz à mesa o refinamento e a autenticidade que consagraram seu sucesso em Brasília. O menu, que acaba de ser reformulado, agora conta com uma seção especial de massas. Por lá, é possível encontrar receitas italianas com referências francesas, como o Gnocchis aux mandioquinha dorés (R$139), servido com fricassé de cogumelos, creme de Gruyère, beurre noisette e demi-glace de aves. Já o Risotto de cèpes séchés (R$129) combina um risoto de cogumelos porcini com creme de queijos franceses.

Rua Barão de Capanema, 450 - Jardins, São Paulo/SP – Fone: (11) 94086-7900 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e das 19h à 23h, quinta das 19h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 18h | @mariecuisinejardins

ICI Brasserie

Com clima descolado e ambiente versátil, a ICI Brasserie é ideal tanto para encontros como para almoços executivos ou mesmo reuniões entre amigos. Além dos clássicos franceses, o cardápio também conta com releituras de pratos italianos, como o Linguine Parisienne (R$ 82), com molho de creme de leite, bacon, parmesão e sálvia, finalizado com ovo frito; e o Pappardelle du Pêcheur (R$ 135), preparado com massa fresca, camarão, lula e molho de tomate da casa levemente apimentado.

3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h30 e das 18h às 22h, terça a sexta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h. | Aceita VR | @icibrasserie

Nigéria

Preta Maria

Inspirado nas gastronomias da Nigéria, Benim, Costa do Marfim, Angola, Moçambique e Senegal, e com foco na valorização de ingredientes produzidos no Brasil, o Preta Maria traduz a herança africana à mesa. No cardápio, as receitas se destacam pela apresentação e pelos sabores marcantes. Entre as opções, o Capeletti de jaca com brodo de tomate (R$89) é uma escolha leve e reconfortante, servido com um caldo leve e aromático de tomates e azeite verde.

Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo, SP. Localizado no complexo Mata São Paulo, junto à Casa Bradesco. | Horário de funcionamento: De domingo a quarta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 22h. De quinta-feira a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h | Reservas: Mata App | Pet Friendly: Sim (área externa)| Acessibilidade: Sim| Instagram: @restaurante.pretamaria

Itália

Fasano

O Grupo Fasano reúne grandes casas dedicadas à alta gastronomia e é destino para quem busca massas de alta qualidade. Representante da culinária italiana, o restaurante Fasano apresenta destaques como o Fettucine ao alho, azeite e pimenta (R$ 267), servido com ouriço-do-mar e enguia grelhada, e o Tagliatelle com cogumelos porcini (R$ 320), preparado com creme de queijo Grana Padano. Todas as massas podem ser substituídas por opções integrais ou sem glúten.

Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista | (11) 3896-4000 | Segunda a quarta-feira, das 19h à 0h. Quinta-feira a sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. | Capacidade: 80 no salão principal e 26 na sala privativa | Cartões de crédito e débito: Todos. Clientes Amex e Itaú Personnalité ou The One têm benefícios especiais. | Acesso para deficientes, Wi-fi, Couvert (R$ 58) e Valet/Manobrista no local | Instagram: @fasano

Piccini Cucina

O Piccini Cucina é um restaurante italiano contemporâneo localizado no Jardim Paulista, em São Paulo, que traduz com elegância o espírito das tradicionais trattorias toscanas. A casa se destaca pela valorização de massas frescas artesanais, ingredientes sazonais e execução técnica precisa, resultando em pratos que equilibram tradição e refinamento. Com ambiente acolhedor e sofisticado, o restaurante oferece uma experiência completa, aliando gastronomia clássica italiana a uma curadoria cuidadosa de vinhos e um serviço atento, consolidando-se como um dos endereços de referência para quem busca a cozinha italiana de alta qualidade na cidade, como destaque para a massa Cavatelli all’ Amatriciana (R$115) feito com pancetta, guanciale, molho pomodoro e pecorino.

Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista, São Paulo - SP| Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h, e das 19h às 23h. Sexta, das 12h às 16h30, e das 19h às 00h. Sábado, das 12h às 17h, e das 19h às 00h. Domingo, das 12h às 17h | Telefone | whatsapp: (11) 96481- 7877 | @piccinicucina

Madonna Cucina

O Madonna Cucina, restaurante italiano no Itaim Bibi, tem uma missão clara: oferecer uma experiência pautada pela desaceleração e pela valorização do tempo. Comandado pelo restaurater Henrique Rosin, o restaurante se destaca dos demais a partir da hospitalidade no atendimento e do ambiente intimista que é perfeito para aproveitar os clássicos pratos da clássica gastronomia italiana como destaque o Pasta di Zucca (R$104) uma massa recheada com abóbora, picles de abóbora e creme de alho negro.

Rua Pedroso Alvarenga, 677 – Itaim Bibi – São Paulo | Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 19h à 0h, sábado, das 12h às 15h, e 19h às 0h. Domingo: Fechado | @madonnacucina

Bicchieri Cucina & Bar

Inspirado nos tradicionais restaurantes ítalo-americanos, o Bicchieri Cucina & Bar combina receitas clássicas e contemporâneas preparadas com ingredientes selecionados. A experiência é complementada por uma excelente carta de vinhos e coquetéis em um ambiente elegante e acolhedor. Entre as massas, está o Linguini Alle Vongole e Peperoncino (R$127), que traz um linguine ao perfume de alho, vinho branco, vôngole fresco de Santa Catarina e pimenta. Entre as massas recheadas, o Tortelli di Pecorino Alla Tre Bicchieri (R$98), com ricotta de búfala, queijo tallegio, pecorino romano e molho trufado.

Rua Natingui, 1558 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 22h; terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 18h | @bicchieri.cucina

Lassù

O restaurante está localizado no 28º andar do icônico Edifício K1 em Santana. A casa oferece uma experiência memorável com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. O cardápio reúne clássicos da culinária italiana, como o Ravioli de Mozzarella (R$127), massa fresca recheada com mozzarella de búfala, tomates frescos e manjericão, e o Spaghetti Mare (R$194), preparado com camarão, polvo e lula ao molho de tomate fresco e pimenta-calabresa.

Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

Ristorantino

O restaurante, localizado no Jardins, se inspira na elegância da culinária italiana clássica, executada com pitadas de ousadia e criatividade. Com ambiente sofisticado e moderno, a casa se destaca pela excelência técnica e por uma adega primorosa com mais de 150 rótulos focados no Velho Mundo. Entre as opções do cardápio estão o Cacio e Pepe della Casa (R$145), preparado com tonnarelli, queijo pecorino e pimenta-do-reino preta moída, e o Tagliolini Nero ai Frutti di Mare (R$215), uma massa com camarão, vieiras, polvo e lulas, acompanhados de pimenta calabresa e molho de tomate San Marzano.

Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_

Mercato San Vincenzo

Instalado no Shopping Ibirapuera, o Mercato San Vincenzo nasce com uma proposta dinâmica, em que qualidade e versatilidade caminham lado a lado com a assinatura criativa do chef Diego Sacilotto. O restaurante convida a uma imersão descomplicada na Itália cotidiana — aquela do almoço sem pressa, do sanduíche bem executado e da boa massa servida a qualquer hora. No cardápio, o Cavatelli All’amatriciana (R$89) leva stracciatella, azeitonas taggiasche, guanciale e pomodoro. Outra boa opção é o Spaghetti alla Carbonara (R$89), preparado com gemas da fazenda do restaurante, guanciale, pecorino e pimenta-preta.

Av. Ibirapuera, 3103 (Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis) - Indianópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 22h | Aceita VR | @mercatosanvincenzo

Peru

Ama.zo – Cozinha Peruana

O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos estéticos. No cardápio, a Sopa Seca (R$98) combina referências espanholas e peruanas em um fideuá com temperos peruanos, chorizo espanhol e camarões GG na brasa, acompanhados de molho de ají amarillo e chalaquita.

Campos Elíseos: Rua Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: segunda e terça das 12h às 15h, quarta a sexta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR | @amazoperuano

Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 22h30, sábado e domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano

Espanha

Tanit

Aberto em 2016, nos Jardins, o restaurante de cozinha mediterrânea do chef Oscar Bosch propõe uma cozinha mediterrânea adaptada ao paladar brasileiro, com técnicas refinadas e apresentações elaboradas. Em 2026, a casa entrou no Bib Gourmand do Guia Michelin. Entre as opções, o Fideuá de Camarões (R$156), prato típico espanhol preparado com macarrão curto no lugar do arroz.

Rua Oscar Freire, 145 - Jardins, São Paulo/SP – Tel: (11) 3062-6385 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h e domingo das 12h às 17h | @restaurantetanit