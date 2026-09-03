A histórica Gallet volta ao mercado como relógio de entrada

Foi um retorno mais do que esperado. Já se sabia que a Gallet voltaria ao mercado desde março do ano passado, quando o grupo controlador da Breitling anunciou a aquisição da fabricante de relógios fundada em 1826 em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, exatamente 200 anos após sua criação.

Esse dia chegou. A nova Gallet acaba de ser apresentada na Geneva Watch Days, evento de relojoaria que acontece em Genebra, de 3 a 7 de setembro, voltada principalmente para marcas independentes – e revelada aqui na EXAME Casual em primeira mão.

Dessa forma, a Breitling completa o desenho de portfólio de marcas que vinha sendo montado pelo grupo sob o comando do CEO Georges Kern. Cada marca ocupa uma faixa de preço e de posicionamento diferente dentro do mesmo guarda-chuva.

No topo está a Universal Genève, recomprada e relançada como alta relojoaria. No meio, a própria Breitling segue como a marca principal, com uma oferta variada de linhas e modelos. Na base da pirâmide está a Gallet, reposicionada como a porta de entrada de preço mais acessível dentro da casa, em comparação com os outros dois segmentos.

O relançamento chega com quatro linhas, organizadas em três famílias de produto. Para marcar o bicentenário, a marca lança ainda três peças especiais da linha Classics inspiradas em referências históricas da própria Gallet: uma homenagem ao Multichron Yachting Big Eye, cronógrafo náutico dos anos 1960 com mostrador de contagem regressiva para regatas; uma homenagem ao Multichron 45, voltado à cronometragem de intervalos em aviação e corridas; e uma homenagem ao Silverlight, inspirada no histórico Multichron Navigator.

Um detalhe é que todos os modelos usam pulseiras de troca rápida, sem necessidade de ferramentas, disponíveis em couro, borracha, tecido e aço — pensadas para adaptar o mesmo relógio a diferentes contextos, do escritório à trilha.

A Breitling ainda não confirmou se tratá a Gallet ao Brasil e, nesse caso, os preços das peças por aqui.

Flying Officer

O relógio histórico de 1939 que ajudava pilotos a acompanhar fusos horários em escalas de reabastecimento volta na caixa de 40 mm, em versões cronógrafo e automática, com o bisel repensado para 24 destinos contemporâneos.

O modelo surgiu em um período de expansão das viagens internacionais e permitia aos pilotos acompanhar o horário das próximas escalas de reabastecimento por meio de um anel de cidades no bisel giratório.

A seleção de destinos combina grandes portas de entrada internacionais com pontos mais remotos de exploração, refletindo as mudanças na forma de viajar. A função, porém, permanece a mesma: permitir o acompanhamento da hora mundial.

A coleção é dividida em duas versões. O cronógrafo está disponível em azul-claro, com submostradores tom sobre tom, ou preto, também com submostradores tom sobre tom. Ambos são equipados com o calibre cronógrafo Gallet 23, baseado no Sellita SW510, com 62 horas de reserva de marcha.

A versão automática segue uma proposta mais simples para o uso cotidiano e está disponível em laranja, inspirado na pátina de um antigo Flying Officer envelhecido, e azul-escuro. Os dois modelos utilizam o calibre automático Gallet 17, baseado no Sellita SW200, com aproximadamente 41 horas de reserva de marcha. No exterior, a versão automática sai por US$ 2.900 e US$ 3.100 no bracelete; o cronógrafo custará US$ 4.400 e US$ 4.600 no bracelete.

Flying Officer: cronógrafo com caixa de 40mm (Gallet/Divulgação)

Multichron Pilot

Apresentado originalmente em 1969, retorna como relógio de exploração de 42 mm, com escala telemétrica e leitura pensada para condições adversas de luminosidade.

O relógio foi desenvolvido como um cronógrafo para medições de longa duração e acompanhamento de um segundo fuso horário. O modelo nasceu para ambientes exigentes e priorizava a legibilidade.

A versão atual utiliza o calibre cronógrafo Gallet 23, baseado no Sellita SW510, com 62 horas de reserva de marcha. O modelo tem bisel bidirecional, inscrição “Multichron Pilot” no mostrador e indicador de data às 6 horas.

São duas opções de mostrador: preto com submostradores brancos e azul com submostradores pretos. Uma escala telemétrica permite calcular a distância até um evento a partir do intervalo entre sua percepção visual e sonora. Ponteiros e índices com material luminescente reforçam a leitura em condições variáveis. O mostrador robusto e texturizado completa a proposta de um instrumento voltado à exploração e ao acompanhamento de um segundo fuso horário. Preço no exterior a US$ 4.400 a US$ 4.600.

Modelo Multichron Pilot: instrumento de exploração (Gallet/Divulgação)

Multichron Sport

Com raízes no automobilismo dos anos 1960, chega no tamanho de 41 mm com escala taquimétrica, voltado a quem busca desempenho tanto no asfalto quanto fora de estrada.

O modelo ajudou a consolidar a abordagem técnica da Gallet para a cronometragem. A coleção também se tornou associada ao automobilismo, área em que a precisão das medições ganhou importância.

O atual Multichron Sport leva essa herança para uma proposta voltada a diferentes tipos de aventura, do asfalto ao off-road. O relógio foi desenvolvido para medir velocidades e utiliza o calibre cronógrafo Gallet 23, baseado no Sellita SW510, com aproximadamente 62 horas de reserva de marcha.

O modelo está disponível em azul-escuro, com submostradores pretos, ou preto, com submostradores brancos e janela de data às 6 horas. Nas duas versões, os ponteiros do cronógrafo em laranja e a inscrição “Multichron Sport” criam contraste com o mostrador e facilitam a leitura das indicações. A escala taquimétrica permite calcular a velocidade média a partir de uma distância conhecida. Preço no exterior US$ 4.400 e US$ 4.600 no bracelete.

Multichron Sport: raízes no automobilismo (Gallet/Divulgação)

Gallet Classics

É a mais formal do grupo: um trio de cronógrafos de corda manual em caixa compacta de 38 mm, movidos pelo calibre B09 de manufatura da Breitling, com 70 horas de reserva de marcha.

Os modelos foram desenvolvidos com a participação de historiadores, colecionadores e entusiastas da marca e partem de alguns dos relógios mais importantes de sua história para reinterpretá-los em uma linguagem contemporânea.

A largura padronizada das asas e o sistema integrado de liberação rápida permitem trocar, sem ferramentas, pulseiras de couro, borracha, tecido e outros materiais em diferentes cores. Por enquanto, os modelos dessa linha são os de edição especial Multichron Yachting Big Eye, Multichron 45 e Silverlight. Cada relógio dessa linha no exterior vai custar US$ 6.700.

Classics Tribute to Multichron 45: cronógrafo de 38mm (Gallet/Divulgação)

História ligada à aviação

A Gallet construiu histórico como fabricante de instrumentos de cronometragem para aviação, automobilismo e navegação. Seus cronógrafos cronometraram o primeiro voo motorizado dos irmãos Wright, acompanharam pilotos em voos intercontinentais nas décadas seguintes e estiveram no pulso do piloto de corridas Rex Mays na vitória da Springfield Mile.

O ex-presidente americano Harry Truman também usou um Gallet Flying Officer – e o descreveu como o relógio mais sofisticado que já havia visto.

Esse capital histórico é justamente o que a Breitling está usando como base para reposicionar a marca.

O novo conceito da Gallet gira em torno do termo wanderlust. Derivado das palavras alemãs wandern (explorar) e lust (desejo), wanderlust é, segundo a marca, mais do que apenas a vontade de viajar. É o instinto de se libertar do cotidiano, de deixar o barulho para trás e de buscar o que está além.

Identidade própria

Segundo Erwan Rossignol, diretor-geral da Gallet, a fabricação sob a estrutura da Breitling permite manter viva a identidade histórica da marca ao mesmo tempo em que garante os padrões de qualidade, confiabilidade e pós-venda esperados de uma relojoaria suíça atual.

Na prática, isso significa acesso à rede de distribuição global da Breitling, ao serviço pós-venda já estabelecido e a espaços exclusivos dentro de boutiques da marca, ambientados com estética de safári para apresentar o universo Gallet aos clientes.

"A Gallet nasceu em uma era de exploração e seguiu esse caminho desde então", resume Kern, que acumula hoje o comando de Breitling, Gallet e Universal Genève.