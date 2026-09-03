Como a rotina de Manu Cit virou uma coleção da LIVE!

O activewear deixou de ocupar apenas o espaço das academias e passou a acompanhar diferentes momentos do dia. É nesse movimento que a LIVE! lança a coleção “It’s Me Again”, criada em parceria com Manu Cit, influenciadora e embaixadora da marca, com peças pensadas para transitar entre treino, rotina e momentos de bem-estar.

A collab foi desenvolvida a partir da rotina da influenciadora, que divide com 1,6 milhão de seguidores seus momentos esportivos, da corrida aos treinos de academia, aos momentos de bem-estar.

A coleção propõe vestir mulheres no dia a dia, sem se limitar ao uso esportivo. O conceito da linha é resumido pela frase “Todo dia, um pouco mais, do meu jeito”, que representa a ideia de constância e adaptação da rotina.

A influenciadora contribuiu com referências, testes de modelagem e necessidades identificadas em sua própria rotina, como ajustes de caimento, proporções e funcionalidades. Um dos pontos incorporados ao desenvolvimento foi a presença de bolsos para carregar itens como celular, fones e chaves durante atividades físicas e deslocamentos. O Romper Unit 7P, por exemplo, conta com sete bolsos, enquanto o conjunto formado pelo Top Hold 3P e pelo Short Haul 5P reúne oito espaços de armazenamento.

“A coleção traduz muito do que acreditamos na LIVE!: criar produtos a partir da vida real e das necessidades de quem se movimenta. Com a Manu, conseguimos unir funcionalidade e sofisticação de uma forma muito natural, construindo peças que têm performance quando precisam ter, mas que continuam fazendo sentido fora do treino”, afirma Joice Sens, diretora criativa da LIVE!.

Além das soluções funcionais, a coleção busca aproximar o activewear de outras situações de uso. Peças como o Duo Flare, a Regata It’s Me Again e conjuntos em color blocking foram desenvolvidas para transitar entre treino e atividades cotidianas, enquanto os itens voltados à corrida concentram recursos técnicos.

A cartela de cores combina tons como marinho, bege e off-white, além de combinações que ampliam as possibilidades de uso das peças.

O nome da coleção, “It’s Me Again”, faz referência à ideia de reconexão com a própria identidade diante das mudanças da rotina. Segundo a marca, a proposta é acompanhar diferentes momentos do dia, em uma visão mais ampla do uso de roupas esportivas.

A coleção estará disponível a partir de 10 de setembro no e-commerce da LIVE! e em lojas físicas selecionadas.