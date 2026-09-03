A França quer encarecer a moda da Shein — e mudar o jeito de comprar roupas

Consumidoras exibem compras da Shein em pop-up da marca na Europa, alvo direto da nova taxa francesa contra a moda ultrarrápida (Getty Images)
Jonalista colaborador
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13h38.
A França passou a aplicar, desde 1º de setembro, uma taxa ambiental sobre peças de moda ultrarrápida vendidas no país. A medida está prevista na lei nº 2026-602, promulgada em 8 de julho após dois anos e meio de tramitação no parlamento francês, e mira diretamente plataformas como Shein, Temu e AliExpress.
Zara, H&M, Primark e Uniqlo ficam praticamente fora do alcance da nova regra, já que estão estabelecidas na União Europeia e os critérios da lei foram calibrados para não atingi-las. O texto define moda ultrarrápida por características do modelo de negócio, como volume muito alto de novos itens lançados e baixo incentivo ao reparo das peças, e não por uma lista fechada de marcas.
A cobrança é paga ao órgão responsável pela reciclagem têxtil na França, a Refashion, e varia de 0,25 a 12 euros por peça em 2026, o equivalente a cerca de R$ 1,50 a R$ 71. Até 2030, a faixa sobe para valores entre 2 e 20 euros, próximo de R$ 12 a R$ 118, sempre limitada a no máximo 50% do preço do produto sem impostos.
A partir de 1º de janeiro de 2027, marcas de moda ultrarrápida ficam proibidas de anunciar seus produtos na França, restrição que também vale para influenciadores. O descumprimento pode gerar multa de até 20 mil euros para pessoas físicas, cerca de R$ 118 mil, e 100 mil euros para empresas, próximo de R$ 590 mil. Esse ponto da lei ainda depende de validação da Comissão Europeia para entrar em vigor.
A nova regra se soma a uma mudança recente nas regras aduaneiras da União Europeia. Desde 1º de julho, encomendas internacionais de até 150 euros, cerca de R$ 885, passaram a pagar uma taxa fixa de 3 euros por categoria de produto, próximo de R$ 18. Segundo o ministério da Economia francês, a medida derrubou entre 30% e 40% o volume de pequenos pacotes importados da China para o bloco em apenas um mês.
O pano de fundo ambiental também pesa na discussão. Dados da Agência Europeia do Meio Ambiente mostram que o consumo de têxteis por pessoa na União Europeia passou de 17 quilos em 2019 para 19 quilos em 2022, e que entre 4% e 9% dos produtos têxteis colocados no mercado europeu são destruídos antes de chegar ao consumidor, o equivalente a até 594 mil toneladas por ano.
O conjunto de medidas chega no mesmo período em que a Shein estreou na bolsa de Hong Kong, avaliada em cerca de US$ 26,5 bilhões, próximo de R$ 137 bilhões, bem abaixo dos US$ 100 bilhões, cerca de R$ 516 bilhões, atingidos pela companhia em rodadas de investimento privado em 2022.